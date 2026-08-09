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"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot - 09.08.2026 Украина.ру
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot
Финляндия не станет передавать Украине ракеты Patriot, поскольку не может позволить себе ослабить собственную противовоздушную оборону. Об этом 9 августа заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat
2026-08-09T11:58
2026-08-09T11:58
2026-08-09T11:58
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"У нас есть определённые возможности, но мы не будем раскрывать механизмы поддержки Украины. Как страна на передовой, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность в сфере ПВО", — заявил министр, добавив, что решить проблему могут прежде всего США, нарастив производство.Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Киеву дополнительные ракеты и разрешить их производство на Украине. Издание The Washington Post сообщало, что ряд европейских стран также не хотят ослаблять собственную оборону. Очередь из союзников, готовых делиться Patriot, стремительно редеет. Подробнее – в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из СШАБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, финляндия, дональд трамп, the washington post, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Финляндия, Дональд Трамп, The Washington Post, Владимир Зеленский
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot
Финляндия не станет передавать Украине ракеты Patriot, поскольку не может позволить себе ослабить собственную противовоздушную оборону. Об этом 9 августа заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat