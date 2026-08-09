"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot - 09.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260809/pust-ssha-naraschivayut-proizvodstvo-finlyandiya-ne-dast-ukraine-rakety-patriot-1082326282.html
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot - 09.08.2026 Украина.ру
"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot
Финляндия не станет передавать Украине ракеты Patriot, поскольку не может позволить себе ослабить собственную противовоздушную оборону. Об этом 9 августа заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat
2026-08-09T11:58
2026-08-09T11:58
новости
сша
украина
финляндия
дональд трамп
the washington post
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
"У нас есть определённые возможности, но мы не будем раскрывать механизмы поддержки Украины. Как страна на передовой, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность в сфере ПВО", — заявил министр, добавив, что решить проблему могут прежде всего США, нарастив производство.Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Киеву дополнительные ракеты и разрешить их производство на Украине. Издание The Washington Post сообщало, что ряд европейских стран также не хотят ослаблять собственную оборону. Очередь из союзников, готовых делиться Patriot, стремительно редеет. Подробнее – в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из СШАБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, финляндия, дональд трамп, the washington post, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Финляндия, Дональд Трамп, The Washington Post, Владимир Зеленский

"Пусть США наращивают производство": Финляндия не даст Украине ракеты Patriot

11:58 09.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия
Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Финляндия не станет передавать Украине ракеты Patriot, поскольку не может позволить себе ослабить собственную противовоздушную оборону. Об этом 9 августа заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat
"У нас есть определённые возможности, но мы не будем раскрывать механизмы поддержки Украины. Как страна на передовой, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность в сфере ПВО", — заявил министр, добавив, что решить проблему могут прежде всего США, нарастив производство.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Киеву дополнительные ракеты и разрешить их производство на Украине.
Издание The Washington Post сообщало, что ряд европейских стран также не хотят ослаблять собственную оборону.
Очередь из союзников, готовых делиться Patriot, стремительно редеет. Подробнее – в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из США
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаФинляндияДональд ТрампThe Washington PostВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
16:25Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество
Лента новостейМолния