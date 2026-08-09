Украина получит через Турцию крупную партию американского оружия
© REUTERS / Majid Asgaripour
© REUTERS / Majid Asgaripour
Киевский режим продолжает накачивать арсенал за счёт западных вооружений. Об этом 9 августа сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на Госдепартамент США
В сделку войдут 70 баллистических ракет ATACMS, 12 пусковых установок M270 и кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов.
Сделка будет считаться одобренной, если в течение 15 дней от Сената и Палаты представителей не поступит возражений.
Отметим, ранее Владимир Зеленский уже признал неспособность Украины производить ракеты без Запада.
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