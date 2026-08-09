https://ukraina.ru/20260809/ukraina-poluchit-cherez-turtsiyu-krupnuyu-partiyu-amerikanskogo-oruzhiya--1082329630.html

Украина получит через Турцию крупную партию американского оружия

Украина получит через Турцию крупную партию американского оружия - 09.08.2026 Украина.ру

Украина получит через Турцию крупную партию американского оружия

Киевский режим продолжает накачивать арсенал за счёт западных вооружений. Об этом 9 августа сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на Госдепартамент США

2026-08-09T15:42

2026-08-09T15:42

2026-08-09T15:42

новости

турция

украина

сша

владимир зеленский

сенат

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077183701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_695147e0f4015a0d083c58ee15867d47.jpg

В сделку войдут 70 баллистических ракет ATACMS, 12 пусковых установок M270 и кассетные боеприпасы. Общая стоимость контракта оценивается в 283 миллиона долларов. Сделка будет считаться одобренной, если в течение 15 дней от Сената и Палаты представителей не поступит возражений.Отметим, ранее Владимир Зеленский уже признал неспособность Украины производить ракеты без Запада.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

турция

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, украина, сша, владимир зеленский, сенат, украина.ру