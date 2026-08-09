Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала
09:22 09.08.2026 (обновлено: 10:22 09.08.2026)
Крупнейшие объекты одесского водоканала остались без энергоснабжения, в результате чего почти во всех районах города прекратилось водоснабжение. Об этом 9 августа сообщает одесский "Инфоксводоканал" в Facebook*
Без электроэнергии остаются самые мощные объекты водоканала. Вода есть лишь в нескольких жилых массивах — Пересыпь, Слободка, Застава и бывшее Лесоселище. ДТЭК подтвердила повреждения энергетической инфраструктуры: электроснабжение потеряно в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах.
"Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище", - говорится в сообщении.
Когда неполадки будут устранены, в водоканале не сообщили.
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