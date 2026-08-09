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Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала

Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала - 09.08.2026 Украина.ру

Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала

Крупнейшие объекты одесского водоканала остались без энергоснабжения, в результате чего почти во всех районах города прекратилось водоснабжение. Об этом 9 августа сообщает одесский "Инфоксводоканал" в Facebook*

2026-08-09T09:22

2026-08-09T09:22

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Без электроэнергии остаются самые мощные объекты водоканала. Вода есть лишь в нескольких жилых массивах — Пересыпь, Слободка, Застава и бывшее Лесоселище. ДТЭК подтвердила повреждения энергетической инфраструктуры: электроснабжение потеряно в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах."Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище", - говорится в сообщении.Когда неполадки будут устранены, в водоканале не сообщили.О ночных ударах ВС РФ – в материале Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России

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