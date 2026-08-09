Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала - 09.08.2026 Украина.ру
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Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала
Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала - 09.08.2026 Украина.ру
Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала
Крупнейшие объекты одесского водоканала остались без энергоснабжения, в результате чего почти во всех районах города прекратилось водоснабжение. Об этом 9 августа сообщает одесский "Инфоксводоканал" в Facebook*
2026-08-09T09:22
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Без электроэнергии остаются самые мощные объекты водоканала. Вода есть лишь в нескольких жилых массивах — Пересыпь, Слободка, Застава и бывшее Лесоселище. ДТЭК подтвердила повреждения энергетической инфраструктуры: электроснабжение потеряно в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах."Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище", - говорится в сообщении.Когда неполадки будут устранены, в водоканале не сообщили.О ночных ударах ВС РФ – в материале Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
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новости, одесса, facebook, дтэк
Новости, Одесса, Facebook, ДТЭК

Одесса осталась без воды: обесточены крупнейшие объекты водоканала

09:22 09.08.2026 (обновлено: 10:22 09.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОдесса морской порт
Одесса морской порт - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Крупнейшие объекты одесского водоканала остались без энергоснабжения, в результате чего почти во всех районах города прекратилось водоснабжение. Об этом 9 августа сообщает одесский "Инфоксводоканал" в Facebook*
Без электроэнергии остаются самые мощные объекты водоканала. Вода есть лишь в нескольких жилых массивах — Пересыпь, Слободка, Застава и бывшее Лесоселище. ДТЭК подтвердила повреждения энергетической инфраструктуры: электроснабжение потеряно в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах.
"Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище", - говорится в сообщении.
Когда неполадки будут устранены, в водоканале не сообщили.
О ночных ударах ВС РФ – в материале Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ
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