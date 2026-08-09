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Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов
Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов - 09.08.2026 Украина.ру
Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру рассказал, какую роль отводит НАТО Украине и что нужно ВС России для того, чтобы победить, а также... Украина.ру, 09.08.2026
2026-08-09T09:52
2026-08-09T09:52
2026-08-09T09:52
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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру рассказал, какую роль отводит НАТО Украине и что нужно ВС России для того, чтобы победить, а также объяснил, почему Россия не может позволить себе заморозку конфликта и что будет, когда закончатся украинцы:00:40 – Рокировка генералов: кто реально встал у руля и что будет дальше?04:30 – Почему не будет обменов территориями между Россией и Украиной?13:43 – Какие удары должны наносить ВС России: главные направления и цели;23:02 – В чём сильные и слабые стороны ВС России?28:00 – Победа будет за нами: что для этого нужно?ТГ-канал Даниила Безсонова: t.me/...iyBeZsonoV
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