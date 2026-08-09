https://ukraina.ru/20260809/medlit-bolshe-nelzya-kakie-syurprizy-rossiya-prigotovila-ukraine-i-zapadu-k-kontsu-goda--bezsonov-1082323022.html

Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов

Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов - 09.08.2026 Украина.ру

Медлить больше нельзя! Какие сюрпризы Россия приготовила Украине и Западу к концу года — Безсонов

Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру рассказал, какую роль отводит НАТО Украине и что нужно ВС России для того, чтобы победить, а также... Украина.ру, 09.08.2026

2026-08-09T09:52

2026-08-09T09:52

2026-08-09T09:52

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нато

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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру рассказал, какую роль отводит НАТО Украине и что нужно ВС России для того, чтобы победить, а также объяснил, почему Россия не может позволить себе заморозку конфликта и что будет, когда закончатся украинцы:00:40 – Рокировка генералов: кто реально встал у руля и что будет дальше?04:30 – Почему не будет обменов территориями между Россией и Украиной?13:43 – Какие удары должны наносить ВС России: главные направления и цели;23:02 – В чём сильные и слабые стороны ВС России?28:00 – Победа будет за нами: что для этого нужно?ТГ-канал Даниила Безсонова: t.me/...iyBeZsonoV

россия

украина

запад

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