https://ukraina.ru/20260809/deputat-rady-raskryl-masshtaby-ukloneniya-ot-mobilizatsii-1082329196.html
Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации
Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации - 09.08.2026 Украина.ру
Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации
На Украине около двух миллионов мужчин призывного возраста находятся вне поля зрения государства, уклоняясь от мобилизации. Об этом 9 августа заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире телеканала "Эспрессо",
2026-08-09T13:54
2026-08-09T13:54
2026-08-09T13:54
новости
украина
европа
белгород
слуга народа
рада
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_91:0:781:388_1920x0_80_0_0_4e7a19a11f78ca9a0ede12cc5472c48a.jpg
"У нас примерно 2 миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар, а уже потом смотреть мобилизационный ресурс", — заявил депутат от "Слуги народа".По его словам, чиновники ищут простых решений, но не хотят работать с самой большой категорией военнообязанных, находящихся вне учёта. Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что законопроекты об ограничении прав уклонистов уже разработаны: речь идёт о запрете админуслуг, использовании водительских прав и аресте счетов.Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
европа
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_0:0:850:639_1920x0_80_0_0_b0ba95ed84e5ee49919c559cdbb62be8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, белгород, слуга народа, рада, верховная рада
Новости, Украина, Европа, Белгород, Слуга народа, Рада, Верховная Рада
Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации
На Украине около двух миллионов мужчин призывного возраста находятся вне поля зрения государства, уклоняясь от мобилизации. Об этом 9 августа заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире телеканала "Эспрессо",
"У нас примерно 2 миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар, а уже потом смотреть мобилизационный ресурс", — заявил депутат от "Слуги народа".
По его словам, чиновники ищут простых решений, но не хотят работать с самой большой категорией военнообязанных, находящихся вне учёта.
Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что законопроекты об ограничении прав уклонистов уже разработаны: речь идёт о запрете админуслуг, использовании водительских прав и аресте счетов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру