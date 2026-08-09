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Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации

Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации - 09.08.2026 Украина.ру

Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации

На Украине около двух миллионов мужчин призывного возраста находятся вне поля зрения государства, уклоняясь от мобилизации. Об этом 9 августа заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире телеканала "Эспрессо",

2026-08-09T13:54

2026-08-09T13:54

2026-08-09T13:54

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"У нас примерно 2 миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар, а уже потом смотреть мобилизационный ресурс", — заявил депутат от "Слуги народа".По его словам, чиновники ищут простых решений, но не хотят работать с самой большой категорией военнообязанных, находящихся вне учёта. Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что законопроекты об ограничении прав уклонистов уже разработаны: речь идёт о запрете админуслуг, использовании водительских прав и аресте счетов.Подробнее – в материале Бегство "пушечного мяса": почему Европа больше не хочет пускать уклонистов с УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, европа, белгород, слуга народа, рада, верховная рада