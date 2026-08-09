Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ
09:42 09.08.2026 (обновлено: 09:59 09.08.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
Российские военные продолжают методично уничтожать военную логистику киевского режима. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны РФ
В течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс в порту Одесса.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и не направлены против гражданского населения.
Российская армия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, используемую киевским режимом для снабжения ВСУ. Об этом – в материале "Герани" поразили крупнейший сухогруз у берегов Одессы. Новости СВО
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