https://ukraina.ru/20260809/udar-po-voennoy-logistike-vsu-v-portakh-odessy-i-chernomorska-unichtozheny-sklady-gsm-1082323125.html

Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ

Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ - 09.08.2026 Украина.ру

Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ

Российские военные продолжают методично уничтожать военную логистику киевского режима. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны РФ

2026-08-09T09:42

2026-08-09T09:42

2026-08-09T09:59

спецоперация

сво

россия

одесса

вооруженные силы украины

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В течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс в порту Одесса. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и не направлены против гражданского населения.Российская армия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, используемую киевским режимом для снабжения ВСУ. Об этом – в материале "Герани" поразили крупнейший сухогруз у берегов Одессы. Новости СВО

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одесса

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, одесса, вооруженные силы украины