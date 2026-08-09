Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ - 09.08.2026 Украина.ру
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Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ
Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ - 09.08.2026 Украина.ру
Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ
Российские военные продолжают методично уничтожать военную логистику киевского режима. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны РФ
2026-08-09T09:42
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спецоперация
сво
россия
одесса
вооруженные силы украины
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В течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс в порту Одесса. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и не направлены против гражданского населения.Российская армия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, используемую киевским режимом для снабжения ВСУ. Об этом – в материале "Герани" поразили крупнейший сухогруз у берегов Одессы. Новости СВО
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, россия, одесса, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины

Удар по военной логистике ВСУ: в портах Одессы и Черноморска уничтожены склады ГСМ

09:42 09.08.2026 (обновлено: 09:59 09.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Жмиль-Ц на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные продолжают методично уничтожать военную логистику киевского режима. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны РФ
В течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс в порту Одесса.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и не направлены против гражданского населения.
Российская армия продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, используемую киевским режимом для снабжения ВСУ. Об этом – в материале "Герани" поразили крупнейший сухогруз у берегов Одессы. Новости СВО
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