https://ukraina.ru/20260809/rossiyu-ya-ne-broshu-zhizn-i-smert-very-kholodnoy-1082203710.html

"Россию я не брошу". Жизнь и смерть Веры Холодной

"Россию я не брошу". Жизнь и смерть Веры Холодной - 09.08.2026 Украина.ру

"Россию я не брошу". Жизнь и смерть Веры Холодной

Уроженка Полтавы, она стала первой российской кинозвездой. Её боготворили, ей посвящали песни и стихи, предлагали уехать из России, чтобы сниматься в ведущих киностудиях мира. А она осталась в полыхающей огнём Гражданской войны стране и ушла из жизни в 25 лет

2026-08-09T16:00

2026-08-09T16:00

2026-08-09T16:00

история

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кинематограф

актриса

1910-е

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Родилась Вера Васильевна в августе (обычно упоминается 5 или 9 число) 1893 года в Полтаве, в семье учителя русской словесности Василия Андреевича Левченко. Её мать, Екатерина Сергеевна Слепцова, была выпускницей московского Александро-Мариинского института благородных девиц и с мужем познакомилась в Москве. У Веры были ещё две младшие сестры: Надежда и Софья.В Полтаве семья прожила только первые два года жизни Веры – в 1895 году овдовела её бабушка, и состоялся переезд в Москву в её большую квартиру. Здесь Вера пошла в частную женскую гимназию Брюхоненко, а через год поступила в балетное училище при Большом театре. Её сестра Софья впоследствии вспоминала: "Вера проявила большие способности к балету и мечтала быть на сцене".Но тут своё веское слово сказала бабушка. В Москве ходили упорные слухи, что некоторые представители высших кругов света воспринимают труппу Большого театра не иначе, как бордель*. Поэтому бабушка настояла, чтобы Веру забрали из училища и вернули обратно в гимназию. Девочка очень горевала и, когда выросла, нередко пеняла своей матери, что та пошла у бабушки на поводу.Когда Вере было всего 10 лет, от холеры скончался её отец, и пришлось помогать матери с сёстрами. Младшая Софья, например, вспоминала, что старшая сестра помогла ей поступить учиться в… балетную школу.Учась в гимназии, Вера увлекалась теннисом, коньками, пением и игрой на фортепиано. Посещала театр, выступала на гимназических вечерах с декламацией стихов и принимала участие в любительских театральных постановках.В 1910 году на выпускном балу она познакомилась с подпоручиком-артиллеристом Владимиром Холодным. К тому времени Вера обращала на себя внимание многих мужчин. В результате этого знакомства уже в декабре 1911 года на свет появилась дочь Евгения. Со своим избранником Вера обвенчалась через полгода, после чего ещё через год родилась вторая дочь – Нонна. Так у Веры появилась фамилия Холодная, которую она сделала известной всему миру.Владимир был увлечён автомобильной техникой, автогонками – несколько раз разбивался и получал серьёзные травмы, но восстанавливался и вновь садился за руль. Вскоре после женитьбы он оставил службу, закончил юридический факультет С.-Петербургского университета и занялся адвокатской практикой. Несколько раз они с женой посещали кинематограф, который Веру покорил. Особенно ей нравился стиль игры датской актрисы Асты Нильсен– музы немого немецкого кинематографа.Несмотря на рождение двух дочерей, у Холодной было немало воздыхателей и тайных поклонников. Одним из них был совсем недавно переехавший в Москву киевлянин Александр Вертинский. Как раз в то время он работал в киноателье Александра Ханжонкова:"Повстречав её как-то на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привёз её на кинофабрику и показал дирекции".Вера загорелась идеей стать актрисой, но первые пробы подействовали отрезвляюще. На предприятии "Талдыкин и Кᵒ" ей в ролях отказали. На "П. Тиман и Ф. Рейнгардт" дали эпизодическую роль итальянки-кормилицы в "Анне Карениной" и, как танцовщицу, задействовали в массовке бала. Режиссёр Владимир Гардин сказал прямо: "нам нужны не красавицы, а актрисы". Он был о Холодной невысокого мнения:"Стройная, гибкая, бывшая танцовщица, она сидела передо мной, опустив красивые ресницы на обвораживающие глаза, и говорила о том, что хочет попробовать свои силы на экране. Вера Холодная тогда умела лишь поворачивать свою красивую голову и вскидывать глаза налево и направо – вверх. Правда, выходило это у неё замечательно, но больше красавица Вера дать ничего не могла".Вместе с мужем Холодная стала посещать артистический клуб "Алатр". У неё в гардеробе было единственное чёрное вечернее платье, которое она умело украшала цветком, прикалывая его то к плечу, то на талию. Это платье и жгуче-чёрные волосы создавали прекрасному бледному лицу обрамление, особенно подчеркивавшее огромные ни с чем не сравнимые бутылочно-зелёного цвета глаза. И однажды их заметил Евгений Бауэр – режиссёр "Студии Александра Ханжонкова", снявший уже более двух десятков фильмов. Он пригласил Веру сразу на главную роль в свой фильм "Песнь торжествующей любви".Чтобы скрыть неопытность актрисы, режиссёр снимал её эмоции крупным планом, а затем уже в сцене перебивал их кадрами остального повествования, снятого на средних и общих планах. Работа оказалась настолько успешной, что журнал "Синема" написал "роль Елены она проводит бесподобно; глубокие душевные переживания, безмолвная покорность велениям непостижимой силы – яркие контрасты чувства переданы без малейшей шаржировки, правдиво и талантливо"**.Успех обрушился на Холодную. Водопадом полились предложения ролей. В первую очередь её, конечно, снимал Бауэр: "Пламя неба" (1915), "Дети века" (1915), "В мире должна царить красота" (1916) и т.д.Снявшись у Ханжонкова в 13-ти картинах, в 1916 году Вера ушла работать к другому знаковому российскому кинопроизводителю – Дмитрию Харитонову. Ханжонков после вспоминал, что причиной стал удвоенный гонорар. Вместе с Холодной его покинули также частый партнёр актрисы в кадре Витольд Полонский и режиссёр Пётр Чардынин.На новом месте интенсивность съёмок только увеличилась. Актриса оказалась на пике славы. За роль в фильме ей предлагали 25 тыс. рублей – огромные по тем временам деньги. Чардынин и Харитонов отработали систему, когда за каждым из актёров закрепилось определённое амплуа, и они переходили из фильма в фильм. Менялись только сюжеты, имена главных героев и локации.Набиравший стремительно популярность Александр Вертинский посвятил в те дни Вере Холодной песни "Маленький креольчик", "Лиловый негр" и "Ваши пальцы пахнут ладаном". Текст последней он дал прочитать объекту своих воздыханий. Холодная страшно разволновалась и замахала на него руками: "Что вы сделали! Не надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу! Ни за что! Это смерть! Снимите сейчас же посвящение!" Вертинскому пришлось подчиниться.Тем временем брак Веры распался. Причиной стала её любовь к партнёру по съёмочной площадке актёру Владимиру Максимову. Ведущие западные кинокомпании предлагали ей ехать сниматься в Европу, но она им каждый раз отказывала: "Я Россию никогда не брошу".Тем временем к власти пришли большевики, началась экспроприация производств, и Харитонов решил бежать от них на юг, в Одессу. Весной 1918 года кинофабрика переехала туда. В сжатые сроки на Французском бульвар построили съёмочный павильон со стеклянными стенами и крышей, что давало отличное природное освещение.Следом приехали Чардынин, Холодная, другие ведущие актёры. Всего за несколько месяцев были сняты фильмы "Последнее танго", "Женщина, которая изобрела любовь", "Азра" и "Княжна Тараканова". Готовые плёнки тут же размножались и отправлялись в прокат в "Кино-Уточкино" на Дерибасовской улице, где выстраивались огромные очереди.Одновременно Холодная погрузилась в светскую жизнь: ей делали визиты и оказывали знаки внимания губернатор Одессы Алексей Гришин-Алмазов, французский консул капитан Эмиль Энно и многие другие. Среди этих других по каким-то причинам оказались и одесские большевики-подпольщики Георгий Лафар и Пётр Инсаров. Последний был актёром с соседней киностудии "Мирограф".Однажды в феврале 1919 года как-то, при возвращении из театра, сани с Холодной опрокинулись – она упала в мокрый нег. Домой её привезли абсолютно продрогшей, и на следующий день актриса слегла. Началось воспаление лёгких, и через несколько дней вечером 16 февраля 1919 года Холодная скончалась. Сестра Софья вспоминала:"В Одессе была настоящая эпидемия, и болезнь протекала очень тяжело, а у Веры как-то особенно тяжко. Профессора Коровицкий и Усков говорили, что "испанка" протекает у неё как лёгочная чума… Всё было сделано для её спасения. Как ей хотелось жить!"Это было время, когда по всему миру бушевала эпидемия гриппа – "испанки", которая унесла около 100 млн жизней, поэтому и смерть от неё Холодной никого удивить не могла. И всё равно по Одессе поползли слухи, что актриса умерла не от гриппа, а была или задушена своим ревнивым любовником Гришиным-Алмазовым, или отравлена французским консулом, который подарил ей отравленные белые лилии. Одной из причин убийства называли контакты с большевиками.Некоторые факты дают повод подозревать, что в диагнозе причин смерти Веры Холодной не всё чисто. Сразу после кончины актрисы "неизвестные злоумышленники" похитили дочь лечившего актрису профессора Ускова. Только после его интервью, в котором он подтвердил отёк легких и "испанку", дочь вернули родителям. Так же вызывали и вызывают до сих пор вопросы причины отказа от вскрытия тела, и проведённое бальзамирование (а, значит, удаление внутренних органов). К конспирологическим версиям добавляют большевиков, связывая смерть Веры со случившимся вскоре в Москве арестом её мужа Владимира Холодного. Его расстреляли в конце 1919 года.Похоронили актрису в часовне на Первом христианском кладбище. Проститься с ней пришла практически вся Одесса. Через 13 лет кладбище снесли, и с тех пор, куда делся гроб с телом – неизвестно.Узнав о её смерти Вертинский нашёл рукопись слов песни "Ваши пальцы пахнут ладаном" и вернул посвящение своей платонической любви, добавив "Королеве экрана – Вере Холодной".* Бабушка рассудила правильно – достаточно вспомнить великую Матильду Кшесинскую. Впрочем, после революции ситуация изменилась не принципиально. – Ред.** Разумеется всё это надо понимать с точки зрения представлений об актёрской игре, характерных для немого кино начала XX века. – Ред.

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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