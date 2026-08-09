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ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР
ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР - 09.08.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР
Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 августа сообщили в Министерстве обороны России
2026-08-09T15:09
2026-08-09T15:09
2026-08-09T15:09
спецоперация
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьковская область
сво
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Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных наступательных действий освободили населённый пункт Торецкое. "Южная" группировка активными действиями взяла под контроль Васютинское. За сутки на данном направлении ВСУ потеряли свыше 345 военнослужащих, пять бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что противник несёт колоссальные потери в районе Торского, пытаясь контратаковать и буквально заваливая позиции личным составом.О продвижении ВС РФ – в материале Армия России освободила Анискино в Харьковской области
россия
донецкая народная республика
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область, сво
Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, СВО
ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР
Российские войска освободили Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 августа сообщили в Министерстве обороны России
Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных наступательных действий освободили населённый пункт Торецкое.
"Южная" группировка активными действиями взяла под контроль Васютинское.
За сутки на данном направлении ВСУ потеряли свыше 345 военнослужащих, пять бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что противник несёт колоссальные потери в районе Торского, пытаясь контратаковать и буквально заваливая позиции личным составом.