https://ukraina.ru/20260809/tyazheleyshiy-za-vsyu-istoriyu-v-moskve-otsenili-masshtab-krizisa-v-nato-1082328806.html

"Тяжелейший за всю историю": в Москве оценили масштаб кризиса в НАТО

"Тяжелейший за всю историю": в Москве оценили масштаб кризиса в НАТО - 09.08.2026 Украина.ру

"Тяжелейший за всю историю": в Москве оценили масштаб кризиса в НАТО

Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что североатлантический альянс переживает глубочайший за свою историю кризис

2026-08-09T13:44

2026-08-09T13:44

2026-08-09T13:44

новости

словения

москва

россия

виктория титова

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b215975dcc2504f080eaebe689bef58b.jpg

"Сам факт обсуждения референдума о выходе Словении из НАТО подтверждает наличие кризиса, который на Западе называют тяжелейшим за всю историю альянса. Обострение противоречий между наиболее влиятельными членами блока лишь углубляет этот процесс", — заявил дипломат.Напомним, в апреле председатель Госсобрания Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о дальнейшем пребывании страны в альянсе, подчеркнув, что руководствуется исключительно национальными интересами.О расколе НАТО – в материале Виктории Титовой НАТО входит в кризисБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

словения

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словения, москва, россия, виктория титова, нато