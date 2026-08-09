"Тяжелейший за всю историю": в Москве оценили масштаб кризиса в НАТО
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что североатлантический альянс переживает глубочайший за свою историю кризис
"Сам факт обсуждения референдума о выходе Словении из НАТО подтверждает наличие кризиса, который на Западе называют тяжелейшим за всю историю альянса. Обострение противоречий между наиболее влиятельными членами блока лишь углубляет этот процесс", — заявил дипломат.
Напомним, в апреле председатель Госсобрания Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о дальнейшем пребывании страны в альянсе, подчеркнув, что руководствуется исключительно национальными интересами.
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