https://ukraina.ru/20260809/tri-cheloveka-pogibli-25-postradali-pri-atake-ukrainskikh-bpla-na-belgorod-1082325391.html

Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород

Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород - 09.08.2026 Украина.ру

Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Белгород погибли три человека, ещё 25 пострадали, включая двоих детей. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

2026-08-09T11:21

2026-08-09T11:21

2026-08-09T11:21

спецоперация

белгород

россия

белгородская область

ск рф

вооруженные силы украины

следственный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079573604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d62a5d4864b88653f57e0757017b1c6.jpg

"Погибли три человека, пострадали 25, включая двоих детей. Госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему и 13 взрослым. Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов, большое количество повреждённых зданий, социальных и коммерческих объектов", — сообщил Шуваев.Всего за сутки ВСУ атаковали 20 белгородских округов, пострадали девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК России) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород", — указали в ведомстве.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

белгород

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, белгород, россия, белгородская область, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет