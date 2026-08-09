Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород - 09.08.2026 Украина.ру
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Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород
Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород - 09.08.2026 Украина.ру
Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Белгород погибли три человека, ещё 25 пострадали, включая двоих детей. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
2026-08-09T11:21
2026-08-09T11:21
спецоперация
белгород
россия
белгородская область
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
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"Погибли три человека, пострадали 25, включая двоих детей. Госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему и 13 взрослым. Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов, большое количество повреждённых зданий, социальных и коммерческих объектов", — сообщил Шуваев.Всего за сутки ВСУ атаковали 20 белгородских округов, пострадали девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК России) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород", — указали в ведомстве.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, белгород, россия, белгородская область, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет
Спецоперация, Белгород, Россия, Белгородская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет

Три человека погибли, 25 пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгород

11:21 09.08.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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В результате ночной атаки украинских беспилотников на Белгород погибли три человека, ещё 25 пострадали, включая двоих детей. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
"Погибли три человека, пострадали 25, включая двоих детей. Госпитализация потребовалась одному несовершеннолетнему и 13 взрослым. Произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов, большое количество повреждённых зданий, социальных и коммерческих объектов", — сообщил Шуваев.
Всего за сутки ВСУ атаковали 20 белгородских округов, пострадали девять человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК России) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород", — указали в ведомстве.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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