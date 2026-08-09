https://ukraina.ru/20260809/1082306226.html

Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы

Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы - 09.08.2026 Украина.ру

Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы

Российская сторона во время ударов по портовой инфраструктуре и судам в районе Одессы не использует подводные лодки и не занимается сплошным минированием, именно для того, чтобы эти суда не затонули. В этом случае будет нанесен серьезный ущерб экологии Черного моря. Особенно, если утонет какой-то "наливник".

2026-08-09T04:45

2026-08-09T04:45

2026-08-09T04:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем КлуповЭксперт уточнил, что для прекращения поставок оружия по морю достаточно обездвижить сухогруз, обесточив управление, поскольку в этом случае его можно куда-то отбуксировать. Другое дело, что если его будут в сторону Украины буксировать, то топить его надо.По его словам, любая война – это техническая возможность и политическая целесообразность, поэтому применение силы в украинском конфликте должно быть соразмерным."У нас есть возможность стереть Украину с лица земли, применив ядерное оружие. Но зачем нам это надо? То же самое касается ударов по мостам через Днепр: "Мост в Затоке мы разрушили. Почему по ним не бьем?". Может быть, по ним мы тоже бить будем. А есть ли смысл, если мы с помощью тех же высокоточных ударов дронами близки к тому, чтобы изолировать зону боевых действий?", - подчеркнул Клупов.Другое дело, что надо было бы это делать активнее и сразу. Но не нам судить, почему мы только сейчас этим занялись, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20251219/1073328550.html

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новости, россия, одесса, украина, мосты, порт, черное море, экология, оружие, сво, днепр