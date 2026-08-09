https://ukraina.ru/20260809/1082306226.html
Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы
Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы - 09.08.2026 Украина.ру
Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы
Российская сторона во время ударов по портовой инфраструктуре и судам в районе Одессы не использует подводные лодки и не занимается сплошным минированием, именно для того, чтобы эти суда не затонули. В этом случае будет нанесен серьезный ущерб экологии Черного моря. Особенно, если утонет какой-то "наливник".
2026-08-09T04:45
2026-08-09T04:45
2026-08-09T04:45
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем КлуповЭксперт уточнил, что для прекращения поставок оружия по морю достаточно обездвижить сухогруз, обесточив управление, поскольку в этом случае его можно куда-то отбуксировать. Другое дело, что если его будут в сторону Украины буксировать, то топить его надо.По его словам, любая война – это техническая возможность и политическая целесообразность, поэтому применение силы в украинском конфликте должно быть соразмерным."У нас есть возможность стереть Украину с лица земли, применив ядерное оружие. Но зачем нам это надо? То же самое касается ударов по мостам через Днепр: "Мост в Затоке мы разрушили. Почему по ним не бьем?". Может быть, по ним мы тоже бить будем. А есть ли смысл, если мы с помощью тех же высокоточных ударов дронами близки к тому, чтобы изолировать зону боевых действий?", - подчеркнул Клупов.Другое дело, что надо было бы это делать активнее и сразу. Но не нам судить, почему мы только сейчас этим занялись, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20251219/1073328550.html
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новости, россия, одесса, украина, мосты, порт, черное море, экология, оружие, сво, днепр
Новости, Россия, Одесса, Украина, мосты, порт, Черное море, экология, оружие, СВО, Днепр
Клупов объяснил, почему Россия не топит суда во время ударов по портовой инфраструктуре Одессы
Российская сторона во время ударов по портовой инфраструктуре и судам в районе Одессы не использует подводные лодки и не занимается сплошным минированием, именно для того, чтобы эти суда не затонули. В этом случае будет нанесен серьезный ущерб экологии Черного моря. Особенно, если утонет какой-то "наливник".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Эксперт уточнил, что для прекращения поставок оружия по морю достаточно обездвижить сухогруз, обесточив управление, поскольку в этом случае его можно куда-то отбуксировать. Другое дело, что если его будут в сторону Украины буксировать, то топить его надо.
По его словам, любая война – это техническая возможность и политическая целесообразность, поэтому применение силы в украинском конфликте должно быть соразмерным.
"У нас есть возможность стереть Украину с лица земли, применив ядерное оружие. Но зачем нам это надо? То же самое касается ударов по мостам через Днепр: "Мост в Затоке мы разрушили. Почему по ним не бьем?". Может быть, по ним мы тоже бить будем. А есть ли смысл, если мы с помощью тех же высокоточных ударов дронами близки к тому, чтобы изолировать зону боевых действий?", - подчеркнул Клупов.
Другое дело, что надо было бы это делать активнее и сразу. Но не нам судить, почему мы только сейчас этим занялись, заключил собеседник издания.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь.