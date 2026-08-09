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"Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому

"Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому - 09.08.2026 Украина.ру

"Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому

Болельщики одного из самых популярных клубов Сербии "Црвена Звезда" встретили нелегитимного украинского президента акцией протеста. Об этом 9 августа сообщают СМИ

2026-08-09T14:03

2026-08-09T14:03

2026-08-09T14:57

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На матче с "Нови-Пазар" фанаты "Црвены Звезды" подняли растяжку со слоганом "В то время как вы принимаете нациста в Белграде, сербы истекают кровью в распятом Косове". Болельщики размахивали триколорами России и Сербии, а также устроили дымовое шоу в цветах флагов двух стран.Зеленский прибыл в Белград в пятницу. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что тема военного сотрудничества не обсуждалась, но допустил такой диалог после окончания конфликта. Об этом – в материале Зеленский резко усилил охрану во время визита в БелградБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, белград, сербия, россия, владимир зеленский