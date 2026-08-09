"Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады Зеленскому
14:03 09.08.2026 (обновлено: 14:57 09.08.2026)
© Фото
© Фото
Болельщики одного из самых популярных клубов Сербии "Црвена Звезда" встретили нелегитимного украинского президента акцией протеста. Об этом 9 августа сообщают СМИ
На матче с "Нови-Пазар" фанаты "Црвены Звезды" подняли растяжку со слоганом "В то время как вы принимаете нациста в Белграде, сербы истекают кровью в распятом Косове".
Болельщики размахивали триколорами России и Сербии, а также устроили дымовое шоу в цветах флагов двух стран.
Зеленский прибыл в Белград в пятницу. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что тема военного сотрудничества не обсуждалась, но допустил такой диалог после окончания конфликта. Об этом – в материале Зеленский резко усилил охрану во время визита в Белград
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
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