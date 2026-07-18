https://ukraina.ru/20260718/voiny-iz-buryatii-i-sakhalintsy-zanyali-novye-rubezhi-alekhin-pro-novye-uspekhi-dalnevostochnikov-1081600845.html

"Воины из Бурятии и сахалинцы заняли новые рубежи": Алехин про новые успехи "дальневосточников"

"Воины из Бурятии и сахалинцы заняли новые рубежи": Алехин про новые успехи "дальневосточников" - 18.07.2026 Украина.ру

"Воины из Бурятии и сахалинцы заняли новые рубежи": Алехин про новые успехи "дальневосточников"

В полосе ответственности группировки "Восток" российские военные уничтожили 19 вражеских групп, включая 13 мобильных, на бронемашинах и автомобилях. Штурмовые отряды овладели опорными пунктами у Александровки. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-18T05:00

2026-07-18T05:00

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Описывая ситуацию в зоне ответственности группировки "Восток", автор сообщил об уничтожении мобильных групп ВСУ. "В зоне ответственности группировки войск "Восток", согласно оперативным сводкам "Воина ДВ", в районах прифронтовых населённых пунктов вскрыты и уничтожены шесть пеших и 13 мобильных групп ВСУ на 3 бронемашинах и 10 автомобилях", — отмечает Алёхин.Все попытки врага остановить продвижение ВС РФ провалились. "Противник в очередной раз попытался остановить продвижение наших войск и перехватить инициативу, но успеха не имел. В результате огневого поражения техника и живая сила украинских вооруженных формирований уничтожены", — подчеркивает автор.Алёхин также сообщил об успехах на северном фланге зоны "Востока", где сражаются армейские подразделения из Забайкалья, Бурятии и Сахалина. "На северном участке воины-забайкальцы уничтожили врага и овладели опорными пунктами в районе Александровки. Западнее Лесного воины из Бурятии и сахалинцы продолжили вклиниваться в оборону противника и заняли новые рубежи", — резюмирует автор.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом. Подробнее об этом — в материале "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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