В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции - 18.07.2026 Украина.ру
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В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции
В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции - 18.07.2026 Украина.ру
В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции
Несколько гостей приёма в посольстве Франции в Ереване, организованного по случаю Дня взятия Бастилии, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии
2026-07-18T16:50
2026-07-18T16:50
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Посольство Франции в Ереване сообщило о нескольких случаях пищевого отравления среди гостей приёма, который состоялся 14 июля в честь национального праздника — Дня взятия Бастилии."Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в заявлении дипмиссии.Дипломаты принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что обратились в министерство здравоохранения Армении для установления причин произошедшего. Посольство также призвало пострадавших связаться с ними по электронной почте.Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что отказ Болгарии от участия в так называемой "коалиции желающих" стал серьёзным ударом для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подробнее в материале Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политикВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, посольство, еврокомиссия, украина.ру, флориан филиппо, болгария, ереван
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, посольство, Еврокомиссия, Украина.ру, Флориан Филиппо, Болгария, Ереван

В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

16:50 18.07.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване
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Несколько гостей приёма в посольстве Франции в Ереване, организованного по случаю Дня взятия Бастилии, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии
Посольство Франции в Ереване сообщило о нескольких случаях пищевого отравления среди гостей приёма, который состоялся 14 июля в честь национального праздника — Дня взятия Бастилии.
"Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в заявлении дипмиссии.
Дипломаты принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что обратились в министерство здравоохранения Армении для установления причин произошедшего. Посольство также призвало пострадавших связаться с ними по электронной почте.
Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что отказ Болгарии от участия в так называемой "коалиции желающих" стал серьёзным ударом для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подробнее в материале Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик
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