https://ukraina.ru/20260718/v-erevane-neskolko-chelovek-otravilis-na-prime-v-posolstve-frantsii-1081616613.html

В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции - 18.07.2026 Украина.ру

В Ереване несколько человек отравились на приёме в посольстве Франции

Несколько гостей приёма в посольстве Франции в Ереване, организованного по случаю Дня взятия Бастилии, пожаловались на симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии

2026-07-18T16:50

2026-07-18T16:50

2026-07-18T16:50

новости

франция

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

посольство

еврокомиссия

украина.ру

флориан филиппо

болгария

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049395520_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_eefdc486f4a8883f62a306f6ba34dadf.jpg

Посольство Франции в Ереване сообщило о нескольких случаях пищевого отравления среди гостей приёма, который состоялся 14 июля в честь национального праздника — Дня взятия Бастилии."Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в заявлении дипмиссии.Дипломаты принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что обратились в министерство здравоохранения Армении для установления причин произошедшего. Посольство также призвало пострадавших связаться с ними по электронной почте.Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что отказ Болгарии от участия в так называемой "коалиции желающих" стал серьёзным ударом для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подробнее в материале Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политикВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

франция

болгария

ереван

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, посольство, еврокомиссия, украина.ру, флориан филиппо, болгария, ереван