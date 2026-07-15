Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик - 15.07.2026 Украина.ру
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Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик
Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик - 15.07.2026 Украина.ру
Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик
Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой "коалиции желающих" стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил в соцсети Х лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2026-07-15T13:52
2026-07-15T13:54
новости
болгария
франция
украина
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
еврокомиссия
мир без границ
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"Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евро-украинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз - заявление премьер-министра Болгарии о выходе его страны из "коалиции желающих"… Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!" - написал Филиппо.Накануне болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих". Радев указал на то, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации.В "коалицию желающих" входит более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.Подробнее о заявлении Болгарии – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше
болгария
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, болгария, франция, украина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, мир без границ
Новости, Болгария, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Мир без границ

Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик

13:52 15.07.2026 (обновлено: 13:54 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой "коалиции желающих" стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил в соцсети Х лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евро-украинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз - заявление премьер-министра Болгарии о выходе его страны из "коалиции желающих"… Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!" - написал Филиппо.
Накануне болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих". Радев указал на то, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации.
В "коалицию желающих" входит более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Подробнее о заявлении Болгарии – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше
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НовостиБолгарияФранцияУкраинаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕврокомиссияМир без границ
 
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