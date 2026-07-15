https://ukraina.ru/20260715/bolgariya-zakhlopnula-dver-pered-nosom-makrona---frantsuzskiy-politik--1081491871.html

Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик

Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик - 15.07.2026 Украина.ру

Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона - французский политик

Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой "коалиции желающих" стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил в соцсети Х лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2026-07-15T13:52

2026-07-15T13:52

2026-07-15T13:54

новости

болгария

франция

украина

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

еврокомиссия

мир без границ

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"Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евро-украинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз - заявление премьер-министра Болгарии о выходе его страны из "коалиции желающих"… Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!" - написал Филиппо.Накануне болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих". Радев указал на то, что решение украинского конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации.В "коалицию желающих" входит более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.Подробнее о заявлении Болгарии – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше

болгария

франция

украина

мир без границ

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новости, болгария, франция, украина, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, мир без границ