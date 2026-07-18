"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру
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"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ
"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру
"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ
Российские штурмовые группы закрепились в хуторе Ивановка, продвигаясь вдоль реки Беленькой к Краматорску. Параллельно на Дружковском участке системно перерезаются пути снабжения ВСУ, а дроны добивают АЗС в Славянске. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-18T04:15
2026-07-18T04:15
новости
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украина.ру
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Продолжая обзор событий на Южном направлении, Алехин сообщил о продвижении подразделений ВС России к Краматорску. "Опубликованы кадры с геолокацией, свидетельствующие о заходе российских бойцов в хутор Ивановка к западу от Малиновки. Наши позиции зафиксированы фактически на выезде из населенного пункта", — отмечает Алёхин.Наступление, по его словам, развивается вдоль реки Беленькой, что позволяет охватывать вражеские позиции с флангов. "Таким образом, ВС РФ продвинулись вдоль русла реки Беленькая по направлению к Краматорску", — поясняет автор.Особое внимание Алёхин уделяет ударам по вражеским тылам в оккупированном ВСУ Славянске. После освобождения Рай-Александровки российские беспилотники перешли к систематическому уничтожению оставшихся АЗС в городе и на дорогах, ведущих к нему. "Ударные беспилотники добивают оставшиеся АЗС в Славянске. После освобождения Рай-Александровки удары дронов по городу и особенно по дорогам за ним резко интенсифицировались", — резюмирует автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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новости, славянск, россия, краматорск, геннадий алехин, украина.ру, славянско-краматорская агломерация, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Славянск, Россия, Краматорск, Геннадий Алехин, Украина.ру, Славянско-Краматорская агломерация, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, военный эксперт, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ

04:15 18.07.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Российские штурмовые группы закрепились в хуторе Ивановка, продвигаясь вдоль реки Беленькой к Краматорску. Параллельно на Дружковском участке системно перерезаются пути снабжения ВСУ, а дроны добивают АЗС в Славянске. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Продолжая обзор событий на Южном направлении, Алехин сообщил о продвижении подразделений ВС России к Краматорску. "Опубликованы кадры с геолокацией, свидетельствующие о заходе российских бойцов в хутор Ивановка к западу от Малиновки. Наши позиции зафиксированы фактически на выезде из населенного пункта", — отмечает Алёхин.
Наступление, по его словам, развивается вдоль реки Беленькой, что позволяет охватывать вражеские позиции с флангов.
"Таким образом, ВС РФ продвинулись вдоль русла реки Беленькая по направлению к Краматорску", — поясняет автор.
Особое внимание Алёхин уделяет ударам по вражеским тылам в оккупированном ВСУ Славянске. После освобождения Рай-Александровки российские беспилотники перешли к систематическому уничтожению оставшихся АЗС в городе и на дорогах, ведущих к нему.
"Ударные беспилотники добивают оставшиеся АЗС в Славянске. После освобождения Рай-Александровки удары дронов по городу и особенно по дорогам за ним резко интенсифицировались", — резюмирует автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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