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"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ
"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру
"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ
Российские штурмовые группы закрепились в хуторе Ивановка, продвигаясь вдоль реки Беленькой к Краматорску. Параллельно на Дружковском участке системно перерезаются пути снабжения ВСУ, а дроны добивают АЗС в Славянске. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-18T04:15
2026-07-18T04:15
2026-07-18T04:15
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Продолжая обзор событий на Южном направлении, Алехин сообщил о продвижении подразделений ВС России к Краматорску. "Опубликованы кадры с геолокацией, свидетельствующие о заходе российских бойцов в хутор Ивановка к западу от Малиновки. Наши позиции зафиксированы фактически на выезде из населенного пункта", — отмечает Алёхин.Наступление, по его словам, развивается вдоль реки Беленькой, что позволяет охватывать вражеские позиции с флангов. "Таким образом, ВС РФ продвинулись вдоль русла реки Беленькая по направлению к Краматорску", — поясняет автор.Особое внимание Алёхин уделяет ударам по вражеским тылам в оккупированном ВСУ Славянске. После освобождения Рай-Александровки российские беспилотники перешли к систематическому уничтожению оставшихся АЗС в городе и на дорогах, ведущих к нему. "Ударные беспилотники добивают оставшиеся АЗС в Славянске. После освобождения Рай-Александровки удары дронов по городу и особенно по дорогам за ним резко интенсифицировались", — резюмирует автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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"Ударные дроны добивают АЗС в Славянске": Алёхин о системной работе по тылам ВСУ
Российские штурмовые группы закрепились в хуторе Ивановка, продвигаясь вдоль реки Беленькой к Краматорску. Параллельно на Дружковском участке системно перерезаются пути снабжения ВСУ, а дроны добивают АЗС в Славянске. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Продолжая обзор событий на Южном направлении, Алехин сообщил о продвижении подразделений ВС России к Краматорску. "Опубликованы кадры с геолокацией, свидетельствующие о заходе российских бойцов в хутор Ивановка к западу от Малиновки. Наши позиции зафиксированы фактически на выезде из населенного пункта", — отмечает Алёхин.
Наступление, по его словам, развивается вдоль реки Беленькой, что позволяет охватывать вражеские позиции с флангов.
"Таким образом, ВС РФ продвинулись вдоль русла реки Беленькая по направлению к Краматорску", — поясняет автор.
Особое внимание Алёхин уделяет ударам по вражеским тылам в оккупированном ВСУ Славянске. После освобождения Рай-Александровки российские беспилотники перешли к систематическому уничтожению оставшихся АЗС в городе и на дорогах, ведущих к нему.
"Ударные беспилотники добивают оставшиеся АЗС в Славянске. После освобождения Рай-Александровки удары дронов по городу и особенно по дорогам за ним резко интенсифицировались", — резюмирует автор статьи.
Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.