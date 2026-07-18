Соловьёв попал под атаку дрона ВСУ на трассе "Новороссия" - 18.07.2026 Украина.ру
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Соловьёв попал под атаку дрона ВСУ на трассе "Новороссия"
Соловьёв попал под атаку дрона ВСУ на трассе "Новороссия" - 18.07.2026 Украина.ру
Соловьёв попал под атаку дрона ВСУ на трассе "Новороссия"
Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съёмочной группой оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом. Об этом сообщает ИС "Вести"
2026-07-18T17:27
2026-07-18T17:27
новости
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владимир соловьев
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Телеведущий Владимир Соловьев и его съёмочная группа едва не пострадали от атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия". Как сообщает ИС "Вести", журналисты работали над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1" и записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотным системам, которые прикрывают один из участков дороги.В разгар съёмок бойцы заметили в воздухе украинский дрон. Командир подразделения принял решение применить FPV-перехватчик, который патрулировал район. Беспилотник был уничтожен за несколько мгновений до того, как мог бы нанести удар по гражданскому грузовику. Таким образом, военнослужащие сорвали очередную террористическую атаку со стороны ВСУ.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, владимир соловьев, вооруженные силы украины, россия, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Соловьев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина.ру

Соловьёв попал под атаку дрона ВСУ на трассе "Новороссия"

17:27 18.07.2026
 
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Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съёмочной группой оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом. Об этом сообщает ИС "Вести"
Телеведущий Владимир Соловьев и его съёмочная группа едва не пострадали от атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия".
Как сообщает ИС "Вести", журналисты работали над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1" и записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотным системам, которые прикрывают один из участков дороги.
В разгар съёмок бойцы заметили в воздухе украинский дрон. Командир подразделения принял решение применить FPV-перехватчик, который патрулировал район. Беспилотник был уничтожен за несколько мгновений до того, как мог бы нанести удар по гражданскому грузовику. Таким образом, военнослужащие сорвали очередную террористическую атаку со стороны ВСУ.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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