"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США - 17.07.2026 Украина.ру
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"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США
"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США - 17.07.2026 Украина.ру
"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США
Смерть сенатора Линдси Грэма* опустошит трибуну антироссийской группы в США. Русофобия перестает приносить доходы политикам, а милитари-бизнесу требуется время "тишины". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-07-17T05:30
2026-07-17T05:30
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Отвечая на вопрос о том, был ли Грэм лоббистом на содержании у Зеленского, Маркосян заявила, что это возможно, но все сложнее.Она отметила, что американский сенатор был фанатиком русофобии и лоббистом милитари-бизнеса. "Грэм был фанатиком русофобии в отличие от многих. С его уходом политика США не претерпит больших изменений, но трибуна антироссийской группы какое-то время будет пустовать", — пояснила она.По словам эксперта, русофобия перестает приносить доходы политикам, а избирательные кампании подтверждают: шансы победить выше у тех, кто предлагает прагматичные отношения с Россией, отметила Маркосян.У милитари-бизнеса появились проблемы, требующие времени "тишины". "Время политического лоббирования войн проходит, и такие как Грэм начинают ассоциироваться с прошлым, а не с будущем", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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новости, сша, украина, россия, линдси грэм, украина.ру, ес, елена маркосян, главные новости, главное, владимир зеленский, русофобия, война, война на украине, мир без границ, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Россия, Линдси Грэм, Украина.ру, ЕС, Елена Маркосян, Главные новости, главное, Владимир Зеленский, Русофобия, война, война на Украине, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США

05:30 17.07.2026
 
© ФотоЛиндси Грэм
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Смерть сенатора Линдси Грэма* опустошит трибуну антироссийской группы в США. Русофобия перестает приносить доходы политикам, а милитари-бизнесу требуется время "тишины". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о том, был ли Грэм лоббистом на содержании у Зеленского, Маркосян заявила, что это возможно, но все сложнее.
Она отметила, что американский сенатор был фанатиком русофобии и лоббистом милитари-бизнеса. "Грэм был фанатиком русофобии в отличие от многих. С его уходом политика США не претерпит больших изменений, но трибуна антироссийской группы какое-то время будет пустовать", — пояснила она.
По словам эксперта, русофобия перестает приносить доходы политикам, а избирательные кампании подтверждают: шансы победить выше у тех, кто предлагает прагматичные отношения с Россией, отметила Маркосян.
У милитари-бизнеса появились проблемы, требующие времени "тишины". "Время политического лоббирования войн проходит, и такие как Грэм начинают ассоциироваться с прошлым, а не с будущем", — констатировала собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
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