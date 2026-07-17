https://ukraina.ru/20260717/rusofobiya-perestaet-prinosit-dokhody-markosyan-o-smerti-grema-i-smene-trendov-v-ssha-1081562684.html

"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США

"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США - 17.07.2026 Украина.ру

"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США

Смерть сенатора Линдси Грэма* опустошит трибуну антироссийской группы в США. Русофобия перестает приносить доходы политикам, а милитари-бизнесу требуется время "тишины". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-07-17T05:30

2026-07-17T05:30

2026-07-17T05:30

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Отвечая на вопрос о том, был ли Грэм лоббистом на содержании у Зеленского, Маркосян заявила, что это возможно, но все сложнее.Она отметила, что американский сенатор был фанатиком русофобии и лоббистом милитари-бизнеса. "Грэм был фанатиком русофобии в отличие от многих. С его уходом политика США не претерпит больших изменений, но трибуна антироссийской группы какое-то время будет пустовать", — пояснила она.По словам эксперта, русофобия перестает приносить доходы политикам, а избирательные кампании подтверждают: шансы победить выше у тех, кто предлагает прагматичные отношения с Россией, отметила Маркосян.У милитари-бизнеса появились проблемы, требующие времени "тишины". "Время политического лоббирования войн проходит, и такие как Грэм начинают ассоциироваться с прошлым, а не с будущем", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

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