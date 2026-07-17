Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай - 17.07.2026 Украина.ру
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Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай - 17.07.2026 Украина.ру
Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый Украина.ру, 17.07.2026
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видео
украина
китай
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дональд трамп
минобороны
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верховная рада
сергей корецкий
выборы
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким, однако ключевые силовые и внешнеполитические должности пока остаются вакантными. Тем временем Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес Китая, заявил о вмешательстве в американские выборы, потребовал расследования действий спецслужб и вновь поставил под сомнение надежность избирательной системы США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, украина, китай, сша, дональд трамп, минобороны, мид, верховная рада, сергей корецкий, выборы, обвинения, новости украины, новости россии, кабмин, видео
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Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай

17:21 17.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким, однако ключевые силовые и внешнеполитические должности пока остаются вакантными.

Тем временем Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес Китая, заявил о вмешательстве в американские выборы, потребовал расследования действий спецслужб и вновь поставил под сомнение надежность избирательной системы США.
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