https://ukraina.ru/20260717/itogi-170726-ukraina-bez-minoborony-i-mid-a-tramp-opolchilsya-na-kitay-1081590799.html
Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай - 17.07.2026 Украина.ру
Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T17:21
2026-07-17T17:21
2026-07-17T17:21
видео
украина
китай
сша
дональд трамп
минобороны
мид
верховная рада
сергей корецкий
выборы
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким, однако ключевые силовые и внешнеполитические должности пока остаются вакантными. Тем временем Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес Китая, заявил о вмешательстве в американские выборы, потребовал расследования действий спецслужб и вновь поставил под сомнение надежность избирательной системы США.
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