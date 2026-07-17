https://ukraina.ru/20260717/itogi-170726-ukraina-bez-minoborony-i-mid-a-tramp-opolchilsya-na-kitay-1081590799.html

Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай

Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай - 17.07.2026 Украина.ру

Итоги 17.07.26: Украина без Минобороны и МИД, а Трамп ополчился на Китай

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T17:21

2026-07-17T17:21

2026-07-17T17:21

видео

украина

китай

сша

дональд трамп

минобороны

мид

верховная рада

сергей корецкий

выборы

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Украина получила новое правительство, но осталась без министров обороны и иностранных дел. Верховная рада утвердила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким, однако ключевые силовые и внешнеполитические должности пока остаются вакантными. Тем временем Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес Китая, заявил о вмешательстве в американские выборы, потребовал расследования действий спецслужб и вновь поставил под сомнение надежность избирательной системы США.

украина

китай

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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