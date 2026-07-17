https://ukraina.ru/20260717/iskhod-bitvy-za-donbass-30-voennyy-ekspert-ob-izmenenii-logiki-kampanii-2026-goda-1081557272.html

Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года

Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года - 17.07.2026 Украина.ру

Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года

После разгрома ВСУ в Красном Лимане у России высвободятся силы, которые больше не нужно использовать в Донбассе. Российское командование изменит логику кампании 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-07-17T05:45

2026-07-17T05:45

2026-07-17T05:45

новости

россия

донецкая народная республика

геннадий алехин

украина.ру

донбасс

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081080257_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8f1b2c793312570291cd80f5035e8e98.jpg

"Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился", — сообщил экспет.Рассуждая о перспективах на всех участках фронта, Рамм заявил, что логика всей кампании 2026 года будет меняться. По его словам, теперь у России появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в ДНР."Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление", — отметил Рамм.Эксперт подчеркнул, что сейчас нет смысла бросать все силы в ДНР, пренебрегая другими направлениями. По его словам, все будет происходить параллельно: где-то откроются новые направления, где-то — будут усилены старые. "Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

донбасс

запорожье

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, геннадий алехин, украина.ру, донбасс, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сво, спецоперация, запорожье, наступление вс рф, наступление россии, красный лиман, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво