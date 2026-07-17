Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года - 17.07.2026 Украина.ру
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Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года
Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года - 17.07.2026 Украина.ру
Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года
После разгрома ВСУ в Красном Лимане у России высвободятся силы, которые больше не нужно использовать в Донбассе. Российское командование изменит логику кампании 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-07-17T05:45
2026-07-17T05:45
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"Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился", — сообщил экспет.Рассуждая о перспективах на всех участках фронта, Рамм заявил, что логика всей кампании 2026 года будет меняться. По его словам, теперь у России появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в ДНР."Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление", — отметил Рамм.Эксперт подчеркнул, что сейчас нет смысла бросать все силы в ДНР, пренебрегая другими направлениями. По его словам, все будет происходить параллельно: где-то откроются новые направления, где-то — будут усилены старые. "Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
донбасс
запорожье
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Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года

05:45 17.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота центра НРТК группировки войск "Центр" в зоне СВО
Работа центра НРТК группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После разгрома ВСУ в Красном Лимане у России высвободятся силы, которые больше не нужно использовать в Донбассе. Российское командование изменит логику кампании 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
"Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился", — сообщил экспет.
Рассуждая о перспективах на всех участках фронта, Рамм заявил, что логика всей кампании 2026 года будет меняться. По его словам, теперь у России появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в ДНР.
"Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление", — отметил Рамм.
Эксперт подчеркнул, что сейчас нет смысла бросать все силы в ДНР, пренебрегая другими направлениями. По его словам, все будет происходить параллельно: где-то откроются новые направления, где-то — будут усилены старые.
"Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.
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