"Думающие украинцы поняли, что все потеряно": Мягков о падении Константиновки и окончании СВО - 17.07.2026 Украина.ру
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"Думающие украинцы поняли, что все потеряно": Мягков о падении Константиновки и окончании СВО
"Думающие украинцы поняли, что все потеряно": Мягков о падении Константиновки и окончании СВО - 17.07.2026 Украина.ру
"Думающие украинцы поняли, что все потеряно": Мягков о падении Константиновки и окончании СВО
У России есть все возможности закончить СВО победой. Но сроки окончания конфликта зависят не только от ситуации на поле боя, но и от ситуации на международной арене и внутри Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-17T15:01
2026-07-17T15:01
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Продолжая тему ударов по украинской инфраструктуре, Мягков заявил, что помимо логистического эффекта эти действия наносят серьезный удар по боевому духу противника. "Кроме того, это наносит удар по боевому духу не только ВСУ, но и всех украинцев, которые еще думают о какой-то победе. Думающие украинцы понимают, что все потеряно. Это стало ясно уже после падения Константиновки", — пояснил эксперт.Мягков отметил, что противник сам объявил Константиновку ключевым пунктом, держался за нее до последнего, но потерял. Это говорит о том, что военно-экономических возможностей у киевского режима все меньше и меньше, подчеркнул он."У нас есть все возможности закончить СВО победой. Просто сроки окончания конфликта зависят не только от ситуации на поле боя, но и от ситуации на международной арене и внутри Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, константиновка, украина, михаил мягков, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, завершение сво, дзен новости сво, когда завершится сво, война, война на украине, военный эксперт
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"Думающие украинцы поняли, что все потеряно": Мягков о падении Константиновки и окончании СВО

15:01 17.07.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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У России есть все возможности закончить СВО победой. Но сроки окончания конфликта зависят не только от ситуации на поле боя, но и от ситуации на международной арене и внутри Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Продолжая тему ударов по украинской инфраструктуре, Мягков заявил, что помимо логистического эффекта эти действия наносят серьезный удар по боевому духу противника.
"Кроме того, это наносит удар по боевому духу не только ВСУ, но и всех украинцев, которые еще думают о какой-то победе. Думающие украинцы понимают, что все потеряно. Это стало ясно уже после падения Константиновки", — пояснил эксперт.
Мягков отметил, что противник сам объявил Константиновку ключевым пунктом, держался за нее до последнего, но потерял. Это говорит о том, что военно-экономических возможностей у киевского режима все меньше и меньше, подчеркнул он.
"У нас есть все возможности закончить СВО победой. Просто сроки окончания конфликта зависят не только от ситуации на поле боя, но и от ситуации на международной арене и внутри Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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