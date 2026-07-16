https://ukraina.ru/20260716/vsu-mogut-nanosit-massovye-udary-tolko-s-pomoschyu-zapada-vazhnye-zayavleniya-zamsekretarya-sovbeza-rf-1081523568.html
ВСУ могут наносить массовые удары только с помощью Запада. Важные заявления замсекретаря Совбеза РФ
ВСУ могут наносить массовые удары только с помощью Запада. Важные заявления замсекретаря Совбеза РФ - 16.07.2026 Украина.ру
ВСУ могут наносить массовые удары только с помощью Запада. Важные заявления замсекретаря Совбеза РФ
Массовые удары ВСУ дальнобойными БПЛА и ракетными системами возможны лишь при помощи Запада. Об этом заявил замсекретаря СБ РФ Юрий Коков, передает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T07:23
2026-07-16T07:23
2026-07-16T07:23
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Другие высказывания заместителя секретаря Совета безопасности:🟦 За полгода активность террористических атак киевского режима на РФ выросла более чем в три раза.🟦 За этими и множеством других атак стоит последовательная политика неонацистского киевского режима, вскормленного спецслужбами Англии, Франции, США и ряда других государств.🟦 Неадекватные и безумные политики на Западе пренебрегают жизнями миллионов в разных частях света. За последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов ценой в триллионы долларов.🟦 Военно-промышленные корпорации виртуозно втянули ЕС в сферу влияния НАТО.🟦 Европейские лидеры предали свои народы, сделав их заложниками военно-террористического объединения.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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новости, запад, англия, юрий коков, такер карлсон, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, россия
Новости, Запад, Англия, Юрий Коков, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Россия
ВСУ могут наносить массовые удары только с помощью Запада. Важные заявления замсекретаря Совбеза РФ
Массовые удары ВСУ дальнобойными БПЛА и ракетными системами возможны лишь при помощи Запада. Об этом заявил замсекретаря СБ РФ Юрий Коков, передает телеграм-канал Украина.ру
Другие высказывания заместителя секретаря Совета безопасности:
🟦 За полгода активность террористических атак киевского режима на РФ выросла более чем в три раза.
🟦 За этими и множеством других атак стоит последовательная политика неонацистского киевского режима, вскормленного спецслужбами Англии, Франции, США и ряда других государств.
🟦 Неадекватные и безумные политики на Западе пренебрегают жизнями миллионов в разных частях света. За последние 25 лет НАТО развязала более 30 военно-террористических конфликтов ценой в триллионы долларов.
🟦 Военно-промышленные корпорации виртуозно втянули ЕС в сферу влияния НАТО.
🟦 Европейские лидеры предали свои народы, сделав их заложниками военно-террористического объединения.