https://ukraina.ru/20260716/v-vengrii-izuchat-svyazi-eks-glavy-mid-s-rossiey-1081559511.html
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией - 16.07.2026 Украина.ру
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией
В Венгрии проводят расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией. Об этом 16 июля сообщает издание "Взгляд"
2026-07-16T20:06
2026-07-16T20:06
2026-07-16T20:07
новости
россия
венгрия
москва
петер сийярто
мадьяр
мид
ес
украина.ру
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062098281_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_923faa4dc05b27b76fadb32bad9ca16e.jpg
Новое правительство Венгрии инициировало проверку в отношении министра иностранных дел прежнего состава правительства из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики. Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил запуск правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. "Расследование начато", - заявил Мадьяр, комментируя подозрения бывшего главы дипломатии своей страны.Глава правительства отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Он объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности. Сийярто возглавлял МИД с 2014 года. После поражения правящей партии на апрельских выборах он стал депутатом. Затем. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD."Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине", - напомнило издание.Также оно отметило, что частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
венгрия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062098281_113:0:1521:1056_1920x0_80_0_0_d3102919a9d7f25eae8678bd5ec63a56.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, венгрия, москва, петер сийярто, мадьяр, мид, ес, украина.ру, мид венгрии, международная политика, дипломатия, дипломаты, расследование
Новости, Россия, Венгрия, Москва, Петер Сийярто, Мадьяр, МИД, ЕС, Украина.ру, МИД Венгрии, Международная политика, дипломатия, дипломаты, Расследование
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией
20:06 16.07.2026 (обновлено: 20:07 16.07.2026)
В Венгрии проводят расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией. Об этом 16 июля сообщает издание "Взгляд"
Новое правительство Венгрии инициировало проверку в отношении министра иностранных дел прежнего состава правительства из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики.
Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил запуск правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто.
"Расследование начато", - заявил Мадьяр, комментируя подозрения бывшего главы дипломатии своей страны.
Глава правительства отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Он объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности.
Сийярто возглавлял МИД с 2014 года. После поражения правящей партии на апрельских выборах он стал депутатом. Затем. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD.
"Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине", - напомнило издание.
Также оно отметило, что частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Евросоюза.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.