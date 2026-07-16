https://ukraina.ru/20260716/v-vengrii-izuchat-svyazi-eks-glavy-mid-s-rossiey-1081559511.html

В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией

В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией - 16.07.2026 Украина.ру

В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией

В Венгрии проводят расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией. Об этом 16 июля сообщает издание "Взгляд"

2026-07-16T20:06

2026-07-16T20:06

2026-07-16T20:07

новости

россия

венгрия

москва

петер сийярто

мадьяр

мид

ес

украина.ру

мид венгрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062098281_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_923faa4dc05b27b76fadb32bad9ca16e.jpg

Новое правительство Венгрии инициировало проверку в отношении министра иностранных дел прежнего состава правительства из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики. Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил запуск правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. "Расследование начато", - заявил Мадьяр, комментируя подозрения бывшего главы дипломатии своей страны.Глава правительства отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Он объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности. Сийярто возглавлял МИД с 2014 года. После поражения правящей партии на апрельских выборах он стал депутатом. Затем. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD."Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине", - напомнило издание.Также оно отметило, что частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

венгрия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, венгрия, москва, петер сийярто, мадьяр, мид, ес, украина.ру, мид венгрии, международная политика, дипломатия, дипломаты, расследование