В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией - 16.07.2026 Украина.ру
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В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией - 16.07.2026 Украина.ру
В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией
В Венгрии проводят расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией. Об этом 16 июля сообщает издание "Взгляд"
2026-07-16T20:06
2026-07-16T20:07
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Новое правительство Венгрии инициировало проверку в отношении министра иностранных дел прежнего состава правительства из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики. Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил запуск правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. "Расследование начато", - заявил Мадьяр, комментируя подозрения бывшего главы дипломатии своей страны.Глава правительства отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Он объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности. Сийярто возглавлял МИД с 2014 года. После поражения правящей партии на апрельских выборах он стал депутатом. Затем. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD."Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине", - напомнило издание.Также оно отметило, что частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, венгрия, москва, петер сийярто, мадьяр, мид, ес, украина.ру, мид венгрии, международная политика, дипломатия, дипломаты, расследование
Новости, Россия, Венгрия, Москва, Петер Сийярто, Мадьяр, МИД, ЕС, Украина.ру, МИД Венгрии, Международная политика, дипломатия, дипломаты, Расследование

В Венгрии изучат связи экс-главы МИД с Россией

20:06 16.07.2026 (обновлено: 20:07 16.07.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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В Венгрии проводят расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией. Об этом 16 июля сообщает издание "Взгляд"
Новое правительство Венгрии инициировало проверку в отношении министра иностранных дел прежнего состава правительства из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики.
Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил запуск правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто.
"Расследование начато", - заявил Мадьяр, комментируя подозрения бывшего главы дипломатии своей страны.
Глава правительства отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Он объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности.
Сийярто возглавлял МИД с 2014 года. После поражения правящей партии на апрельских выборах он стал депутатом. Затем. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD.
"Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине", - напомнило издание.
Также оно отметило, что частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Евросоюза.
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