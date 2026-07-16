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Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины - 16.07.2026 Украина.ру

Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей, заявил президент страны Александр Вучич во время визита в Киев, где он принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина"

2026-07-16T10:54

2026-07-16T10:54

2026-07-16T12:22

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По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.Вместе с этим президент Сербии отказался поддержать итоговую антироссийскую декларацию участников встречи. Отмечается, что документ содержит призывы к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.По словам Вучича, позиция Сербии в отношении антироссийских мер известна всем.Он также подчеркнул, что его присутствие в Киеве не означает изменения внешнеполитического курса страны.Подробнее - в материале Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля на сайте Украина.ру.

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