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Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины - 16.07.2026 Украина.ру
Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей, заявил президент страны Александр Вучич во время визита в Киев, где он принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина"
2026-07-16T10:54
2026-07-16T10:54
2026-07-16T12:22
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По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.Вместе с этим президент Сербии отказался поддержать итоговую антироссийскую декларацию участников встречи. Отмечается, что документ содержит призывы к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.По словам Вучича, позиция Сербии в отношении антироссийских мер известна всем.Он также подчеркнул, что его присутствие в Киеве не означает изменения внешнеполитического курса страны.Подробнее - в материале Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Сербия, Александр Вучич, Украина.ру, Мир без границ
Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины
10:54 16.07.2026 (обновлено: 12:22 16.07.2026)
Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей, заявил президент страны Александр Вучич во время визита в Киев, где он принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина"
По словам сербского лидера, Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов.
Кроме того, Вучич подтвердил поддержку Сербией евроинтеграции Украины и других стран, претендующих на членство в Европейском союзе.
Вместе с этим президент Сербии отказался поддержать итоговую антироссийскую декларацию участников встречи.
Отмечается, что документ содержит призывы к усилению санкций против России, продолжению военной и финансовой помощи Киеву и содействии евроатлантической интеграции Украины.
По словам Вучича, позиция Сербии в отношении антироссийских мер известна всем.
Он также подчеркнул, что его присутствие в Киеве не означает изменения внешнеполитического курса страны.