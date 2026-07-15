Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/vuchich-v-kieve-genotsid-v-obmen-na-kredit-itogi-5-iyulya-1081506955.html
Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля
Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля - 15.07.2026 Украина.ру
Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала договорённости Украины и Евросоюза
2026-07-15T18:00
2026-07-15T18:15
эксклюзив
хроники
александр вучич
мария захарова
владимир зеленский
украина
сербия
киев
еврокомиссия
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102179/39/1021793953_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_15dda936597220a53c343bf89a2e4003.jpg
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы."Я верю, что у нас будет хороший саммит, мы будем поддерживать друг друга на европейском пути и расширять двустороннее сотрудничество", — написал Вучич в соцсетях.По его словам, участники саммита обсудят совместную декларацию. И вряд ли её переговоры по ней будут простым."Пятый саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны, очередь дошла до Киева &lt;...&gt; Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", — отметил Вучич.По словам Вучича, из Парижа он ехал в Киев на поезде через Молдавию и центральную Украину и немного устал, но будет "бороться и беречь Сербию".Помимо Вучича в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.Владимир Зеленский уже воспользовался мероприятием, чтобы "уколоть" противников в Евросоюзе. Так, он вручил фон дер Ляйен орден Европы — новую награду, которую 14 июля утвердила новым законом Верховная Рада."Это большая честь — вручить Урсуле сегодня здесь первый украинский орден Европы... Дорогая Урсула, это награда, которую никто никогда не сможет отменить и лишить. Потому что слово Украины твёрдое", — заявил Зеленский.Тем самым он намекнул на скандал с лишением его польского ордена Белого Орла за прославление на официальном уровне на Украине нацистских формирований, ответственных за геноцид поляков в годы Второй мировой войны на территории Волыни и Галичины.Вучич ранее допустил, что проведёт в рамках саммита переговоры с Зеленским, что заставило некоторых предположить, что президент Сербии якобы может исполнить посредническую функцию и передать в Киев послание из Москвы.Однако 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что никаких посланий руководство РФ не передавало."Нет, никаких посланий мы не передавали", — сказал он журналистам.Кроме того, Песков указал, что Сербия не выступает посредником в украинском конфликте."И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию", — заявил Песков.Так он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Россия возможность того, что именно Сербия может стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой.Вучич и ранее посещал Украину, а именно — 11 июня 2025 года, приняв участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Одессе, где встретился с Зеленским. Стороны обсудили восстановление Украины, двустороннее сотрудничество и европейскую интеграцию.В мае же 2024 года Вучич встречался в Белграде с Еленой Зеленской и бывшим тогда министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В 2023 году Вучич проводил переговоры с Зеленским в Афинах, по итогам которых заявил о поддержке территориальной целостности Украины.При этом Сербия продолжает придерживаться решения об отказе присоединяться к антироссийским санкциям, хотя Вучич отмечал, что не может гарантировать сохранение этой позиции в будущем. Последнее связано со всё возрастающим давлением на Сербию со стороны Европейского Союза.Речь о геноцидеВозможная договорённость Украины и Евросоюза об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского союза в €90 млрд обязался существенно нарастить количество мобилизуемых... Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа", — заявила Захарова на брифинге.По её словам, на Украине также все чаще обсуждается возможность снижения возраста мобилизации до 22 или даже до 18 лет. Захарова отметила, что, по данным польских источников, Еврокомиссия уже в июле намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС.Примечательно, что в этот же день, 15 июля, стало известно о согласовании послами ЕС временной защиты для украинцев. При этом во время согласования также приняли решение, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только в том случае, если у них не будет проблем с военно-учетными документами, сообщила пресс-служба Совета ЕС."Признавая одновременно и необходимость защитить перемещенных лиц, и потребность Украины защищаться &lt;...&gt;, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности на Украине", — отмечалось в заявлении.Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до 4 марта 2028 года, но её не будут предоставлять вновь прибывшим военнообязанным украинским гражданам, которые бегут от мобилизации."Учитывая оборонные потребности Украины, дальнейшая временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил требования в отношении своих военных обязанностей в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым претендентам на получение временной защиты. Оно не коснётся тех, кто уже имеет временную защиту в ЕС", – уточнили в заявлении.На практике для получения временной защиты необходимо будет доказать отсутствие проблем с учетом и службой – например, предъявив паспорт с украинским штампом, подтверждающим законный выезд за границу, или предоставив бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.Утверждение на уровне послов является промежуточным этапом процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.За два дня до этого, 13 июля, польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика сообщила, что в июле Еврокомиссия объявит об изменениях в директиве о въезде и временной защите беженцев с Украины. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации, и Польша, подчеркнул Душчик, поддерживает эти изменения. Более того, ввести подобные поправки попросили власти самой Украины."Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на неё", — указывал Душчик.Более того, по словам Душчика, новые правила будут применяться и к женщинам. Как сообщила Rzeczpospolita, хоть директиву и примут в июле, вступит в силу она только в марте 2027 года.О том, что тем временем происходит в Вооружённых силах Украины — в статье Елены Кирюшкиной ""Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины"
https://ukraina.ru/20260715/evropa-lishaet-ukrainskikh-uklonistov-zaschity-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-15-iyulya-1081488405.html
https://ukraina.ru/20260715/frg-ne-podderzhivaet-voennye-igry-u-granits-ukrainy-ssha-gotovyat-sanktsii-khronika-sobytiy-na-utro-15-1081476104.html
украина
сербия
киев
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102179/39/1021793953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_187d72018b2a18ea489ce971cda3f868.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, александр вучич, мария захарова, владимир зеленский, украина, сербия, киев, еврокомиссия, верховная рада, мир без границ
Эксклюзив, Хроники, Александр Вучич, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Сербия, Киев, Еврокомиссия, Верховная Рада, Мир без границ

Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля

18:00 15.07.2026 (обновлено: 18:15 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкевро купюры монеты
евро купюры монеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала договорённости Украины и Евросоюза
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы.
"Я верю, что у нас будет хороший саммит, мы будем поддерживать друг друга на европейском пути и расширять двустороннее сотрудничество", — написал Вучич в соцсетях.
По его словам, участники саммита обсудят совместную декларацию. И вряд ли её переговоры по ней будут простым.
"Пятый саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны, очередь дошла до Киева <...> Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", — отметил Вучич.
По словам Вучича, из Парижа он ехал в Киев на поезде через Молдавию и центральную Украину и немного устал, но будет "бороться и беречь Сербию".
Помимо Вучича в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.
Владимир Зеленский уже воспользовался мероприятием, чтобы "уколоть" противников в Евросоюзе. Так, он вручил фон дер Ляйен орден Европы — новую награду, которую 14 июля утвердила новым законом Верховная Рада.
"Это большая честь — вручить Урсуле сегодня здесь первый украинский орден Европы... Дорогая Урсула, это награда, которую никто никогда не сможет отменить и лишить. Потому что слово Украины твёрдое", — заявил Зеленский.
Тем самым он намекнул на скандал с лишением его польского ордена Белого Орла за прославление на официальном уровне на Украине нацистских формирований, ответственных за геноцид поляков в годы Второй мировой войны на территории Волыни и Галичины.
Вучич ранее допустил, что проведёт в рамках саммита переговоры с Зеленским, что заставило некоторых предположить, что президент Сербии якобы может исполнить посредническую функцию и передать в Киев послание из Москвы.
Однако 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что никаких посланий руководство РФ не передавало.
"Нет, никаких посланий мы не передавали", — сказал он журналистам.
Кроме того, Песков указал, что Сербия не выступает посредником в украинском конфликте.
"И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию", — заявил Песков.
Так он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Россия возможность того, что именно Сербия может стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой.
Вучич и ранее посещал Украину, а именно — 11 июня 2025 года, приняв участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Одессе, где встретился с Зеленским. Стороны обсудили восстановление Украины, двустороннее сотрудничество и европейскую интеграцию.
В мае же 2024 года Вучич встречался в Белграде с Еленой Зеленской и бывшим тогда министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В 2023 году Вучич проводил переговоры с Зеленским в Афинах, по итогам которых заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
При этом Сербия продолжает придерживаться решения об отказе присоединяться к антироссийским санкциям, хотя Вучич отмечал, что не может гарантировать сохранение этой позиции в будущем. Последнее связано со всё возрастающим давлением на Сербию со стороны Европейского Союза.
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
13:10
Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляПослы ЕС согласовали решение о защите украинских беженцев: новые уклонисты её не получат. Украинские военные продолжают атаковать регионы России.
Речь о геноциде
Возможная договорённость Украины и Евросоюза об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского союза в €90 млрд обязался существенно нарастить количество мобилизуемых... Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа", — заявила Захарова на брифинге.
По её словам, на Украине также все чаще обсуждается возможность снижения возраста мобилизации до 22 или даже до 18 лет. Захарова отметила, что, по данным польских источников, Еврокомиссия уже в июле намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС.
Примечательно, что в этот же день, 15 июля, стало известно о согласовании послами ЕС временной защиты для украинцев. При этом во время согласования также приняли решение, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только в том случае, если у них не будет проблем с военно-учетными документами, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Признавая одновременно и необходимость защитить перемещенных лиц, и потребность Украины защищаться <...>, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности на Украине", — отмечалось в заявлении.
Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до 4 марта 2028 года, но её не будут предоставлять вновь прибывшим военнообязанным украинским гражданам, которые бегут от мобилизации.
"Учитывая оборонные потребности Украины, дальнейшая временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил требования в отношении своих военных обязанностей в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым претендентам на получение временной защиты. Оно не коснётся тех, кто уже имеет временную защиту в ЕС", – уточнили в заявлении.
На практике для получения временной защиты необходимо будет доказать отсутствие проблем с учетом и службой – например, предъявив паспорт с украинским штампом, подтверждающим законный выезд за границу, или предоставив бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.
Утверждение на уровне послов является промежуточным этапом процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
10:05
ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля Германия отказалась от участия в учениях "коалиции желающих" у границ Украины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. В Конгресс США между тем был внесен законопроект о санкциях против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка
За два дня до этого, 13 июля, польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика сообщила, что в июле Еврокомиссия объявит об изменениях в директиве о въезде и временной защите беженцев с Украины. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации, и Польша, подчеркнул Душчик, поддерживает эти изменения. Более того, ввести подобные поправки попросили власти самой Украины.
"Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на неё", — указывал Душчик.
Более того, по словам Душчика, новые правила будут применяться и к женщинам. Как сообщила Rzeczpospolita, хоть директиву и примут в июле, вступит в силу она только в марте 2027 года.
О том, что тем временем происходит в Вооружённых силах Украины — в статье Елены Кирюшкиной ""Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиАлександр ВучичМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаСербияКиевЕврокомиссияВерховная РадаМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:42Во Львовской области стартовал конкурс "ГЕН Украины" имени Ирины Фарион
20:35Новым министром обороны Украины станет глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко
20:05Земля стекловатой! Пару слов на смерть людоеда Линдси Грэма*
19:56ВС РФ добиваются успеха на Харьковском направлении
19:48Армия России подходит к окраинам агломерации Краматорска и Славянска
19:32Россия многократно нарастила применение на Украине новых реактивных дронов-камикадзе "Герань-4" - Forbes
19:12Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир
19:11"Герани" атаковали Кривой Рог, Одесса подверглась ракетному удару. Новости СВО
19:10Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям
18:52Польша неспешно строит "Восточный щит", Прибалтика резонерствует, США атакуют Иран. Новости к 19.00
18:45Призрак России на гривне: Украина ищет врага в собственных деньгах
18:25"За упокой": Asia Times о провальной сделке Франции с Украиной
18:19ВСУ атаковали Льгов и потеряли морские БЭКи. Новости СВО
18:00Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки
18:00Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля
17:50Криминальный поворот: задержанные в Днепропетровске людоловы оказались "российскими"
17:46Впервые с 1983 года: легендарный театр кукол в Донецке получил комплексное обновление
17:39"Ахиллесова пята Украины": эксперт об эффективной стратегии ударов по портам
17:33В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании
17:32Победа или смерть? Сколько ещё протянет Украина и когда обанкротится Евросоюз – Ищенко
Лента новостейМолния