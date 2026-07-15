https://ukraina.ru/20260715/vuchich-v-kieve-genotsid-v-obmen-na-kredit-itogi-5-iyulya-1081506955.html

Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля

Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля - 15.07.2026 Украина.ру

Вучич в Киеве, геноцид в обмен на кредит. Итоги 5 июля

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала договорённости Украины и Евросоюза

2026-07-15T18:00

2026-07-15T18:00

2026-07-15T18:15

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Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Киев для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы."Я верю, что у нас будет хороший саммит, мы будем поддерживать друг друга на европейском пути и расширять двустороннее сотрудничество", — написал Вучич в соцсетях.По его словам, участники саммита обсудят совместную декларацию. И вряд ли её переговоры по ней будут простым."Пятый саммит "Юго-Восточная Европа - Украина", на котором присутствую, представляя нашу Сербию. После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны, очередь дошла до Киева <...> Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", — отметил Вучич.По словам Вучича, из Парижа он ехал в Киев на поезде через Молдавию и центральную Украину и немного устал, но будет "бороться и беречь Сербию".Помимо Вучича в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.Владимир Зеленский уже воспользовался мероприятием, чтобы "уколоть" противников в Евросоюзе. Так, он вручил фон дер Ляйен орден Европы — новую награду, которую 14 июля утвердила новым законом Верховная Рада."Это большая честь — вручить Урсуле сегодня здесь первый украинский орден Европы... Дорогая Урсула, это награда, которую никто никогда не сможет отменить и лишить. Потому что слово Украины твёрдое", — заявил Зеленский.Тем самым он намекнул на скандал с лишением его польского ордена Белого Орла за прославление на официальном уровне на Украине нацистских формирований, ответственных за геноцид поляков в годы Второй мировой войны на территории Волыни и Галичины.Вучич ранее допустил, что проведёт в рамках саммита переговоры с Зеленским, что заставило некоторых предположить, что президент Сербии якобы может исполнить посредническую функцию и передать в Киев послание из Москвы.Однако 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что никаких посланий руководство РФ не передавало."Нет, никаких посланий мы не передавали", — сказал он журналистам.Кроме того, Песков указал, что Сербия не выступает посредником в украинском конфликте."И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию", — заявил Песков.Так он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Россия возможность того, что именно Сербия может стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой.Вучич и ранее посещал Украину, а именно — 11 июня 2025 года, приняв участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Одессе, где встретился с Зеленским. Стороны обсудили восстановление Украины, двустороннее сотрудничество и европейскую интеграцию.В мае же 2024 года Вучич встречался в Белграде с Еленой Зеленской и бывшим тогда министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В 2023 году Вучич проводил переговоры с Зеленским в Афинах, по итогам которых заявил о поддержке территориальной целостности Украины.При этом Сербия продолжает придерживаться решения об отказе присоединяться к антироссийским санкциям, хотя Вучич отмечал, что не может гарантировать сохранение этой позиции в будущем. Последнее связано со всё возрастающим давлением на Сербию со стороны Европейского Союза.Речь о геноцидеВозможная договорённость Украины и Евросоюза об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского союза в €90 млрд обязался существенно нарастить количество мобилизуемых... Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа", — заявила Захарова на брифинге.По её словам, на Украине также все чаще обсуждается возможность снижения возраста мобилизации до 22 или даже до 18 лет. Захарова отметила, что, по данным польских источников, Еврокомиссия уже в июле намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС.Примечательно, что в этот же день, 15 июля, стало известно о согласовании послами ЕС временной защиты для украинцев. При этом во время согласования также приняли решение, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только в том случае, если у них не будет проблем с военно-учетными документами, сообщила пресс-служба Совета ЕС."Признавая одновременно и необходимость защитить перемещенных лиц, и потребность Украины защищаться <...>, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности на Украине", — отмечалось в заявлении.Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до 4 марта 2028 года, но её не будут предоставлять вновь прибывшим военнообязанным украинским гражданам, которые бегут от мобилизации."Учитывая оборонные потребности Украины, дальнейшая временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил требования в отношении своих военных обязанностей в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым претендентам на получение временной защиты. Оно не коснётся тех, кто уже имеет временную защиту в ЕС", – уточнили в заявлении.На практике для получения временной защиты необходимо будет доказать отсутствие проблем с учетом и службой – например, предъявив паспорт с украинским штампом, подтверждающим законный выезд за границу, или предоставив бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.Утверждение на уровне послов является промежуточным этапом процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.За два дня до этого, 13 июля, польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика сообщила, что в июле Еврокомиссия объявит об изменениях в директиве о въезде и временной защите беженцев с Украины. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации, и Польша, подчеркнул Душчик, поддерживает эти изменения. Более того, ввести подобные поправки попросили власти самой Украины."Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на неё", — указывал Душчик.Более того, по словам Душчика, новые правила будут применяться и к женщинам. Как сообщила Rzeczpospolita, хоть директиву и примут в июле, вступит в силу она только в марте 2027 года.О том, что тем временем происходит в Вооружённых силах Украины — в статье Елены Кирюшкиной ""Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины"

https://ukraina.ru/20260715/evropa-lishaet-ukrainskikh-uklonistov-zaschity-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-15-iyulya-1081488405.html

https://ukraina.ru/20260715/frg-ne-podderzhivaet-voennye-igry-u-granits-ukrainy-ssha-gotovyat-sanktsii-khronika-sobytiy-na-utro-15-1081476104.html

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эксклюзив, хроники, александр вучич, мария захарова, владимир зеленский, украина, сербия, киев, еврокомиссия, верховная рада, мир без границ