Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами": как Польша пытается оправдать Киев
© Фото : Kay NietfeldСикорский: всех побьем
© Фото : Kay Nietfeld
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул новую теорию, позволяющую обелить киевский режим. Об этом 15 июля сообщает Polsat News
По его словам, Россия якобы готовит операцию под чужим флагом с использованием украинских дронов.
Польский министр даже сравнил ситуацию с Гливицкой провокацией 1939 года. При этом он убеждён, что у России нет средств атаковать Польшу, но Москва может прибегнуть к провокациям.
Варшава выгораживает Киев, придумывая всё новые оправдания для украинских дронов, которые уже не раз падали на территории стран НАТО.
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