https://ukraina.ru/20260715/sikorskiy-pridumal-provokatsiyu-s-ukrainskimi-dronami-kak-polsha-pytaetsya-opravdat-kiev-1081485270.html

Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами": как Польша пытается оправдать Киев

Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами": как Польша пытается оправдать Киев - 15.07.2026 Украина.ру

Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами": как Польша пытается оправдать Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул новую теорию, позволяющую обелить киевский режим. Об этом 15 июля сообщает Polsat News

2026-07-15T12:38

2026-07-15T12:38

2026-07-15T12:38

польша

россия

киев

сикорский

нато

новости

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По его словам, Россия якобы готовит операцию под чужим флагом с использованием украинских дронов. Польский министр даже сравнил ситуацию с Гливицкой провокацией 1939 года. При этом он убеждён, что у России нет средств атаковать Польшу, но Москва может прибегнуть к провокациям.Варшава выгораживает Киев, придумывая всё новые оправдания для украинских дронов, которые уже не раз падали на территории стран НАТО. Об этом – в материале Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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польша, россия, киев, сикорский, нато, новости