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ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля

ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля - 15.07.2026 Украина.ру

ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля

Германия отказалась от участия в учениях "коалиции желающих" у границ Украины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. В Конгресс США между тем был внесен законопроект о санкциях против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка

2026-07-15T10:05

2026-07-15T10:05

2026-07-15T10:05

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"Коалиция желающих" теряет ГерманиюГермания не примет участия в первых военных учениях так называемой "коалиции желающих", которые планируется провести осенью у границ Украины. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.По данным издания, Берлин посчитал предстоящие маневры недостаточно масштабными и принял решение воздержаться от участия. По информации источников, в Минобороны ФРГ сочли, что "формат учений не соответствует амбициям Германии".Ранее о проведении учений объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, в маневрах примут участие военнослужащие Великобритании и Франции. Учения планируется провести на территории Польши, Румынии и Турции.Однако отказ Берлина участвовать в первых учениях вызывает вопросы о единстве внутри "коалиции желающих". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в ближайшие месяцы страны-участницы коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Коалиция во главе с Францией и Великобританией планирует быстро развернуть на Украине воинский контингент в случае достижения соглашения о прекращении огня. Предполагается, что он станет сдерживающим фактором против возможных нарушений перемирия со стороны России.Между тем Эммануэль Макрон выступил с очередным заявлением о недопустимости завершения конфликта на Украине иначе как на условиях Киева. В опубликованном на YouTube видео французский лидер заявил, что капитуляция Украины перед Россией является неприемлемым сценарием.По его словам, любые попытки договориться с Россией за счет интересов Украины неприемлемы. Французский президент также высказался в пользу продолжения всесторонней поддержки киевского режима, подчеркнув, что "Европа должна сохранять твердость и не поддаваться на уступки Москве".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису.США нацелились на финансовую систему РоссииВ Конгресс США внесен новый законопроект, который предусматривает введение масштабных ограничений против ключевых российских финансовых институтов. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.Согласно тексту законопроекта, президент США обязан ввести как минимум две санкционные меры против Центрального банка Российской Федерации, а также полный пакет ограничений в отношении Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.Законопроект также предусматривает полный запрет для американских физических и юридических лиц на проведение любых операций с указанными российскими банками. Им может быть запрещен доступ к американской банковской системе, включая возможность открытия и использования корреспондентских счетов в кредитных учреждениях США. Среди других предлагаемых мер — блокировка активов под юрисдикцией Соединенных Штатов, а также ограничения на выдачу кредитов, экспортные лицензии и инвестиции.В документе, однако, содержится оговорка, позволяющая Министерству финансов США освободить от санкционных ограничений иностранный банк, проводящий крупные операции с указанными российскими финансовыми организациями. Такое решение может быть принято, если Вашингтон сочтет, что введение ограничений противоречит экономическим или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь с 14 на 15 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями девяти регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Ростовской областью, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении идут тяжелые бои у населенных пунктов Белицкое, Светлое, Анновка и Кучеров Яр. Российские подразделения развивают давление на Золотой Колодезь и Рубежное, создавая условия для дальнейшего продвижения к стратегически важным узлам обороны противника.На Запорожском направлении расширены зоны контроля у Малой Токмачки и Даниловки. Бои продолжаются у Любицкого и Новосолошино. Российские войска закрепляются на занятых рубежах и продолжают теснить противника.На Днепровском направлении продолжаются бои у Александровки, Добропасово и Коломийцев. Зафиксировано продвижение к Великомихайловке, что создает угрозу для логистических цепочек противника на данном участке.На Северском направлении российские подразделения продвигаются западнее Малиновки. Противник предпринимает контратаки у Тихоновки, однако успеха не имеет и несет потери.На Купянском направлении существенных изменений не зафиксировано. Инициатива остается за российскими войсками, которые продолжают удерживать занятые позиции.На Харьковском направлении продолжаются бои у Белого Колодезя, Юрченково, Волоховского, Захаровки и Казачьей Лопани. Российские войска расширяют зону контроля, создавая условия для дальнейшего продвижения.

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