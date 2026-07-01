https://ukraina.ru/20260701/ukrainskiy-bpla-s-pyatyu-kilogrammami-vzryvchatki-upal-v-turetskoy-provintsii-1080895667.html

Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции

Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции - 01.07.2026 Украина.ру

Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции

Украинский беспилотник с боевой нагрузкой рухнул на турецкой территории. Об этом 1 июля сообщает агентство IHA

2026-07-01T18:33

2026-07-01T18:33

2026-07-01T18:33

новости

турция

черное море

бпла

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063139027_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88e85f44e0de1d256c4c4f92d7fe810c.jpg

"Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты установили, что дрон вооружён пятью килограммами взрывчатки", — говорится в публикации. По факту инцидента начато расследование.Это уже не первый случай. Ранее в северной части Турции, в Самсуне, обнаружили обломок беспилотника, предположительно украинского дрона-камикадзе. Ещё один неопознанный БПЛА упал рядом с жилым домом в провинции Кастамону, а до этого дрон нашли на побережье Чёрного моря в провинции Бартын. Об этом – в материале "Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения

турция

черное море

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, черное море, бпла, стамбул