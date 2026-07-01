Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции - 01.07.2026 Украина.ру
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Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции
Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции - 01.07.2026 Украина.ру
Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции
Украинский беспилотник с боевой нагрузкой рухнул на турецкой территории. Об этом 1 июля сообщает агентство IHA
2026-07-01T18:33
2026-07-01T18:33
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"Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты установили, что дрон вооружён пятью килограммами взрывчатки", — говорится в публикации. По факту инцидента начато расследование.Это уже не первый случай. Ранее в северной части Турции, в Самсуне, обнаружили обломок беспилотника, предположительно украинского дрона-камикадзе. Ещё один неопознанный БПЛА упал рядом с жилым домом в провинции Кастамону, а до этого дрон нашли на побережье Чёрного моря в провинции Бартын. Об этом – в материале "Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
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новости, турция, черное море, бпла, стамбул
Новости, Турция, Черное море, БПЛА, Стамбул

Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции

18:33 01.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Украинский беспилотник с боевой нагрузкой рухнул на турецкой территории. Об этом 1 июля сообщает агентство IHA
"Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты установили, что дрон вооружён пятью килограммами взрывчатки", — говорится в публикации. По факту инцидента начато расследование.
Это уже не первый случай. Ранее в северной части Турции, в Самсуне, обнаружили обломок беспилотника, предположительно украинского дрона-камикадзе.
Ещё один неопознанный БПЛА упал рядом с жилым домом в провинции Кастамону, а до этого дрон нашли на побережье Чёрного моря в провинции Бартын. Об этом – в материале "Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
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18:33Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции
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