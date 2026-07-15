https://ukraina.ru/20260715/ognevoy-meshok-pod-kharkovom-voennyy-ekspert-o-kompleksnom-udare-po-drg-vsu-i-lodochnoy-baze-1081471862.html

"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе

"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе - 15.07.2026 Украина.ру

"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе

На Харьковском направлении ВС РФ устроили огневой мешок для группы ВСУ численностью до 40 человек. Диверсионная группа противника была уничтожена комплексным ударом артиллерии, FPV-дронов и спецназа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-07-15T06:00

2026-07-15T06:00

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Описывая ситуацию на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что крупный поселок Старый Салтов, расположенный в важной для ВСУ зоне возле Печенежского водохранилища, используется противником для размещения личного состава и техники.Эксперт заявил, что командование ВСУ постоянно пытается перебрасывать дополнительные силы в сторону Волчанска и Великого Бурлука. "На этот раз противник передвигался по полевым дорогам на пикапах, квадроциклах и мотоциклах, планируя скрытно выйти в район Волчанска", — пояснил он.По данным эксперта, это привело к тому, что возле Избицкого ВСУ попали в засаду. "Наш огневой мешок был устроен таким образом, что по диверсионной группе, которая насчитывала до 40 военнослужащих на технике, был нанесён комплексный удар силами артиллерии, подразделений операторов FPV-дронов и групп армейского спецназа", — отметил Алёхин.Одновременно российские РСЗО "Торнадо-С" отработали по лодочной базе в Старом Салтове. "Средства объективного контроля подтвердили крупные пожары в прибрежной зоне и двойную детонацию в результате поражения военных складов противника", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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