"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/ognevoy-meshok-pod-kharkovom-voennyy-ekspert-o-kompleksnom-udare-po-drg-vsu-i-lodochnoy-baze-1081471862.html
"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе
"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе - 15.07.2026 Украина.ру
"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе
На Харьковском направлении ВС РФ устроили огневой мешок для группы ВСУ численностью до 40 человек. Диверсионная группа противника была уничтожена комплексным ударом артиллерии, FPV-дронов и спецназа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-07-15T06:00
2026-07-15T06:00
новости
харьков
россия
волчанск
геннадий алехин
главные новости
главное
сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_37cbd86e120567d04c38fc40cc01ddac.jpg
Описывая ситуацию на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что крупный поселок Старый Салтов, расположенный в важной для ВСУ зоне возле Печенежского водохранилища, используется противником для размещения личного состава и техники.Эксперт заявил, что командование ВСУ постоянно пытается перебрасывать дополнительные силы в сторону Волчанска и Великого Бурлука. "На этот раз противник передвигался по полевым дорогам на пикапах, квадроциклах и мотоциклах, планируя скрытно выйти в район Волчанска", — пояснил он.По данным эксперта, это привело к тому, что возле Избицкого ВСУ попали в засаду. "Наш огневой мешок был устроен таким образом, что по диверсионной группе, которая насчитывала до 40 военнослужащих на технике, был нанесён комплексный удар силами артиллерии, подразделений операторов FPV-дронов и групп армейского спецназа", — отметил Алёхин.Одновременно российские РСЗО "Торнадо-С" отработали по лодочной базе в Старом Салтове. "Средства объективного контроля подтвердили крупные пожары в прибрежной зоне и двойную детонацию в результате поражения военных складов противника", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
харьков
россия
волчанск
харьков новости
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1dc7290fc454380a5275fd41047eebdc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, россия, волчанск, геннадий алехин, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, харьков новости, харьковская область, сводка сво, война, война на украине
Новости, Харьков, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьков новости, Харьковская область, сводка СВО, война, война на Украине

"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе

06:00 15.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Харьковском направлении ВС РФ устроили огневой мешок для группы ВСУ численностью до 40 человек. Диверсионная группа противника была уничтожена комплексным ударом артиллерии, FPV-дронов и спецназа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Харьковском направлении, Алёхин сообщил, что крупный поселок Старый Салтов, расположенный в важной для ВСУ зоне возле Печенежского водохранилища, используется противником для размещения личного состава и техники.
Эксперт заявил, что командование ВСУ постоянно пытается перебрасывать дополнительные силы в сторону Волчанска и Великого Бурлука. "На этот раз противник передвигался по полевым дорогам на пикапах, квадроциклах и мотоциклах, планируя скрытно выйти в район Волчанска", — пояснил он.
По данным эксперта, это привело к тому, что возле Избицкого ВСУ попали в засаду. "Наш огневой мешок был устроен таким образом, что по диверсионной группе, которая насчитывала до 40 военнослужащих на технике, был нанесён комплексный удар силами артиллерии, подразделений операторов FPV-дронов и групп армейского спецназа", — отметил Алёхин.
Одновременно российские РСЗО "Торнадо-С" отработали по лодочной базе в Старом Салтове. "Средства объективного контроля подтвердили крупные пожары в прибрежной зоне и двойную детонацию в результате поражения военных складов противника", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковРоссияВолчанскГеннадий АлехинГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияХарьков новостиХарьковская областьсводка СВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 15 июля
08:24Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего
08:00Невская битва: "английский" епископ Томас и "натиск на Восток"
07:57ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:24На Украине гремят взрывы. Новости СВО
07:00Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать
06:25Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы
06:06Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада
06:00"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе
05:45"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине
05:30Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин
05:15Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы
05:00Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США
04:45Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко
04:30Ищенко: Конфликт на Украине изобрели США, но Британия — главный драйвер эскалации
04:15Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США
00:06В городе Самар вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста
00:04В Виннице светофоры перенастраивают под минуту молчания
00:01Мониторинговые каналы пишут об ударах по огневым позициям украинских ракет и дронов в Одессе. Новости СВО
23:09Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский
Лента новостейМолния