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Вучич прокомментировал скандальный визит Зеленского в Сербию

Вучич прокомментировал скандальный визит Зеленского в Сербию - 09.08.2026 Украина.ру

Вучич прокомментировал скандальный визит Зеленского в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич ответил оппонентам, обвинившим его в смене внешнеполитического курса после визита украинского лидера. Об этом 9 августа он заявил журналистам

2026-08-09T17:33

2026-08-09T17:33

2026-08-09T17:33

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"Когда приехал Зеленский, они не слушали, что говорил он или я, им было важно опубликовать фото и сказать, что мы перешли на другую сторону. Никуда мы не перешли. Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего! Я не буду служить никому другому — ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России. Служу только Сербии", — подчеркнул Вучич.Он также напомнил, что Сербия не ввела санкции против России, а Украина не признала самопровозглашённую республику Косово. Накануне Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским военное сотрудничество. Во время визита украинского президента в центре Белграда прошла акция протеста с российскими и сербскими флагами. Об этом – в материале "Сербы истекают кровью, а вы принимаете нациста": в Белграде не рады ЗеленскомуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сербия, россия, украина, украина.ру, владимир зеленский, александр вучич