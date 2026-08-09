https://ukraina.ru/20260809/zapad-vyrastil-monstra-drony-oruzhie-i-dikie-gusi-s-ukrainy-raspolzayutsya-po-miru-1082303244.html

Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру

Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру - 09.08.2026 Украина.ру

Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру

Украина превращается в основного мирового экспортёра глобальной нестабильности. Под ударом оказываются не только её соседи, но и государства по всему миру

2026-08-09T06:12

2026-08-09T06:12

2026-08-09T06:12

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россия

колумбия

родион мирошник

башар асад

вооруженные силы украины

терроризм

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Об этом в очередной раз напомнила статья, опубликованная 6 августа в Financial Times (FT). В ней говорится о том, как колумбийские незаконные вооружённые группировки тайно пытаются внедрить своих солдат в Вооружённые силы Украины, чтобы перенять опыт использования беспилотников.Школы для наркоторговцев и террористовМассовое использование дронов изменило правила многолетнего конфликта между правительством Колумбии, повстанцами и наркоторговцами, указывает издание. Раньше Богота рассчитывала на своё господство в воздухе, но этого фактора больше нет, отмечают американские журналисты.FT приводит данные Минобороны Колумбии, в соответствии с которыми с 2024 по 2025 год преступные группировки совершили 264 атаки с использованием недорогих БПЛА, начиненных взрывчаткой. В проведении этих акций они в том числе опираются на украинский опыт.В 2005 году президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что в украинском конфликте принимают участие 7 тысяч наёмников из этой латиноамериканской страны. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявляет, что в ВСУ сегодня служат 16 тысяч иностранцев из 72 стран мира. 40% из них – из стран Латинской Америки, утверждает она. Если верить этой статистике, получается, почти все латиноамериканские наёмники (которых ещё называют "дикими гусями") в рядах ВСУ – колумбийцы.Вербовщикам из наркокартелей интересны именно специалисты по управлению FPV-дронами, утверждает один из колумбийских операторов, воюющих на стороне ВСУ."Дроны с видом от первого лица уже начинают использовать в Колумбии, но там пока не знают, как шифровать связь между дроном и человеком, который его пилотирует, или как устанавливать взрывчатку, как это делают здесь, на Украине", — рассказал он корреспондентам FT.Колумбийские картели рассматривают Украину как инкубатор для выращивания кадров. Тем временем страны Запада используют украинские кадры как транснациональный террористический ресурс на службе сохранения их собственного мирового господства.Сначала страны Запада накачивали Украину оружием, обучали её военных на натовских полигонах, а теперь этих же людей, закалённых опытом ведения борьбы в современных условиях современными средствами, отправляют участвовать в их акциях на всех континентах планеты.Украинские инструкторы отметились в странах африканского Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигер), откуда в 2022 году стали уходить французские войска. Чтобы удержать эти страны в поле своих геополитических интересов, Париж начал поддерживать местные сепаратистские и террористические группировки в их борьбе против регулярной армии.Так в Мали оказались инструкторы с Украины, которые обучали террористов применению FPV-дронов и квадрокоптеров. В странах Сахеля они выступили в роли прокси, инструментом в руках более крупного актора для достижения его геополитических целей.Эту же роль инструкторы с Украины сыграли в Сирии в 2023-2024 гг. Там они обучали боевиков из группировок, связанных с "Аль-Каидой"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые потом участвовали в свержении президента Башара Асада. По оценкам российских источников, общая численность украинского контингента достигала 250 человек.Под чужим флагомПередача опыта вооружённым группировкам – от преступных до террористических – лишь одна из форм участия украинских кадров в операциях по дестабилизации ситуации в разных странах мира. Украинский след в последние годы всё чаще находят в так называемых операциях под фальшивим флагом – тайных операциях, которые осуществляются с целью убедить общественность в том, что за ними стоят другие организации или государства.По мнению американского журналиста Сеймуна Хирша, фактор украинского терроризма был использован в сентябре 2022 года для прикрытия реальных заказчиков диверсий на российском газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. На самом деле за терактами на инфраструктурных объектах стояли спецслужбы США и Норвегии, писал Хирш в 2023 году в статье, опубликованной в журнале Substack.Есть и совсем свежий пример. В конце июля власти Ирака задержали несколько ячеек боевиков, причастных к обстрелам объектов на территории страны, которые признались, что действовали в интересах Украины. По мнению российского военного эксперта Бориса Рожина, обстрелы могли быть совершаться под фальшивым флагом для последующего обвинения Тегерана. Цель подобных операций – втянуть в ирано-израильский конфликт нейтральные страны региона: Оман, Саудовская Аравия и Катар.Покупка собственной смертиНезаконный оборот оружия – ещё один вид чёрного бизнеса, процветающего на Украине ещё с начала конфликта в 2014 году. За эти годы он обрёл системный характер и вышел на новый уровень, рассказал 3 августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По словам дипломата, поставки оружия на чёрные рынки Европы, Африки и Ближнего востока происходят при прямом участии спецслужб киевского режима и их западных кураторов."Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без "крыши" и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами", — отметил Мирошник.Дипломат подчеркнул, что речь идёт не о разрозненных тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся окнах на границах и переходах, с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и её партнеров за границей.Оружие, якобы предназначенное западными партнерами Украины для её войны против России, оседает в руках преступных группировок европейских государств — и в какой-то момент оно может сработать против тех, кто больше всего поддерживает режим в Киеве.По данным итальянской газеты Fatto Quotidiano, речь о 780 456 единицах оружия, утраченных или похищенных на Украине с начала 2022 года. Это оружие сегодня может находится в руках преступных группировок по всему миру.Не звони мне, не звониКроме тонкостей управления дронами, мировое преступное сообщество может перенять у украинцев ещё много ноу-хау. Например, практику использования колл-центров. Изощрённые методики психологического давления сотрудники этих центров применяют против российских (и не только) граждан, чтобы отнять у них сбережения. Либо же в попытках заставить пойти на преступление против государства. Два основных направления "работы" этих центров – экономическая преступность и организация террористической деятельности.Западное общество в основном равнодушно к судьбе обманутых россиян. Но всё-таки понимание угрозы, исходящей от подобного подпольного бизнеса, медленно приходит и в Европу. В апреле 2026 года Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью, базирующаяся в Женеве, выпустила доклад под названием "Киев звонит: феномен мошеннических колл-центров на Украине".Авторы доклада подчеркивают: мы имеем дело не с подпольными телефонным комнатами, а с теневой отраслью с оборотами, штатным расписанием и вечным кадровым голодом. По их данным, в ней занято до 60 тысяч работников, оборот – до 1 миллиарда долларов в месяц. Потерпевшие есть уже как минимум в 29 странах. Число занятых в этом незаконном бизнесе сравнимо с 2/3 легального банковского сектора Украины.P.S. Конфликт на Украине закончится, а вэсэушники останутся. Целая армия людей, которые лучше всего умеют воевать, станет ценным ресурсом для террористических, сепаратистских и преступных группировок по всему миру. И тогда украинский конфликт бумерангом может вернуться тем, кто толкал киевский режим в военную авантюру. * организации, запрещённые в России

https://ukraina.ru/20260808/narkokarteli-i-namniki-dlya-ukrainy-kolumbiey-nachal-pravit-prezident--grazhdanin-ssha-1082316287.html

https://ukraina.ru/20231222/1052347736.html

https://ukraina.ru/20240408/1054381873.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, колумбия, родион мирошник, башар асад, вооруженные силы украины, терроризм