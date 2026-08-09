https://ukraina.ru/20260809/rosatom-nachal-vozvraschat-rossiyskikh-spetsialistov-na-aes-busher-1082330307.html

"Росатом" начал возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер"

"Росатом" начал возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" - 09.08.2026 Украина.ру

"Росатом" начал возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер"

"Росатом" начал возвращать российских специалистов на иранскую АЭС "Бушер". Об этом 9 августа сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв,

2026-08-09T17:00

2026-08-09T17:00

2026-08-09T17:00

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россия

дмитрий лихачев

росатом

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"Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в посёлок проживания и приступили к работе. Следующую группу в несколько десятков сотрудников планируется отправить в ближайшие две недели, если не произойдёт очередной эскалации. К осени численность персонала доведём до ста человек", — заявил Лихачёв.Сейчас на площадке продолжаются сооружение энергоблоков №2 и 3, а также подготовительные работы на гидротехнических объектах. Общая численность российских специалистов достигла 25 человек. Возвращение к довоенным параметрам возможно после окончательных договорённостей между США и Ираном.Ранее на эту тему в новостях: Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"

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2026

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новости, иран, сша, россия, дмитрий лихачев, росатом