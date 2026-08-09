"Росатом" начал возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер"
"Росатом" начал возвращать российских специалистов на иранскую АЭС "Бушер". Об этом 9 августа сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв,
"Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в посёлок проживания и приступили к работе. Следующую группу в несколько десятков сотрудников планируется отправить в ближайшие две недели, если не произойдёт очередной эскалации. К осени численность персонала доведём до ста человек", — заявил Лихачёв.
Сейчас на площадке продолжаются сооружение энергоблоков №2 и 3, а также подготовительные работы на гидротехнических объектах. Общая численность российских специалистов достигла 25 человек.
Возвращение к довоенным параметрам возможно после окончательных договорённостей между США и Ираном.
Ранее на эту тему в новостях: Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"
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