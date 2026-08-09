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В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник

В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник - 09.08.2026 Украина.ру

В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник

На юго-востоке страны, в районе города Штефан-Водэ, прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Об этом 9 августа сообщила полиция Молдавии

2026-08-09T16:13

2026-08-09T16:13

2026-08-09T17:08

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Прибывшие на место специалисты обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Пострадавших нет. "Полиция получила сообщение о произошедшем в населенном пункте Крокмаз мощном взрыве, в результате которого возникло возгорание растительности. <...> На месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, боевого беспилотника", - говорится в сообщении полиции.Ранее аналогичные обломки БПЛА находили у села Лопатна — на них была надпись на украинском языке "осторожно винт подвижная часть".Глава МИД Украины Андрей Сибига уже поспешил обвинить в случившемся Россию, заявив, что Москва "представляет угрозу для всей Европы".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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