В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник - 09.08.2026 Украина.ру
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В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник
В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник - 09.08.2026 Украина.ру
В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник
На юго-востоке страны, в районе города Штефан-Водэ, прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Об этом 9 августа сообщила полиция Молдавии
2026-08-09T16:13
2026-08-09T17:08
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Прибывшие на место специалисты обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Пострадавших нет. "Полиция получила сообщение о произошедшем в населенном пункте Крокмаз мощном взрыве, в результате которого возникло возгорание растительности. &lt;...&gt; На месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, боевого беспилотника", - говорится в сообщении полиции.Ранее аналогичные обломки БПЛА находили у села Лопатна — на них была надпись на украинском языке "осторожно винт подвижная часть".Глава МИД Украины Андрей Сибига уже поспешил обвинить в случившемся Россию, заявив, что Москва "представляет угрозу для всей Европы".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Молдавия, Россия, Украина.ру

В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник

16:13 09.08.2026 (обновлено: 17:08 09.08.2026)
 
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
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На юго-востоке страны, в районе города Штефан-Водэ, прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Об этом 9 августа сообщила полиция Молдавии
Прибывшие на место специалисты обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Пострадавших нет.
"Полиция получила сообщение о произошедшем в населенном пункте Крокмаз мощном взрыве, в результате которого возникло возгорание растительности. <...> На месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, боевого беспилотника", - говорится в сообщении полиции.
Ранее аналогичные обломки БПЛА находили у села Лопатна — на них была надпись на украинском языке "осторожно винт подвижная часть".
Глава МИД Украины Андрей Сибига уже поспешил обвинить в случившемся Россию, заявив, что Москва "представляет угрозу для всей Европы".
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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