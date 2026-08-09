В Молдавии на границе с Украиной взорвался беспилотник
16:13 09.08.2026 (обновлено: 17:08 09.08.2026)
На юго-востоке страны, в районе города Штефан-Водэ, прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Об этом 9 августа сообщила полиция Молдавии
Прибывшие на место специалисты обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Пострадавших нет.
"Полиция получила сообщение о произошедшем в населенном пункте Крокмаз мощном взрыве, в результате которого возникло возгорание растительности. <...> На месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, боевого беспилотника", - говорится в сообщении полиции.
Ранее аналогичные обломки БПЛА находили у села Лопатна — на них была надпись на украинском языке "осторожно винт подвижная часть".
Глава МИД Украины Андрей Сибига уже поспешил обвинить в случившемся Россию, заявив, что Москва "представляет угрозу для всей Европы".
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