МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине - 15.07.2026 Украина.ру
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МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине
МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине - 15.07.2026 Украина.ру
МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине
Телеграм-канал "Повернутые на войне" раскрыл историю истребителя МиГ-29УБ, успевшего послужить под флагами четырёх государств
2026-07-15T16:05
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Самолёт собрали в СССР в 1988 году. Он служил в ВВС ГДР, после объединения Германии прошёл модернизацию под стандарты НАТО и получил обозначение MiG-29GT. В 2003 году списанный истребитель передали Польше, а в 2023-м Варшава отправила его Киеву.В начале 2024 года этот самолёт с бортовым номером 405 "белый" был сбит ракетой украинского же комплекса С-300 — классический случай дружественного огня. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, польша, украина, украина.ру, нато, ввс, миг-29
Новости, Германия, Польша, Украина, Украина.ру, НАТО, ВВС, МиГ-29

МиГ-29 с четырьмя флагами: как советский истребитель послужил ГДР, ФРГ, Польше и Украине

16:05 15.07.2026 (обновлено: 16:08 15.07.2026)
 
© REUTERS / Kacper Pempel / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Kacper Pempel
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Телеграм-канал "Повернутые на войне" раскрыл историю истребителя МиГ-29УБ, успевшего послужить под флагами четырёх государств
Самолёт собрали в СССР в 1988 году. Он служил в ВВС ГДР, после объединения Германии прошёл модернизацию под стандарты НАТО и получил обозначение MiG-29GT. В 2003 году списанный истребитель передали Польше, а в 2023-м Варшава отправила его Киеву.
В начале 2024 года этот самолёт с бортовым номером 405 "белый" был сбит ракетой украинского же комплекса С-300 — классический случай дружественного огня.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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