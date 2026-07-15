https://ukraina.ru/20260715/itogi-150726-tramp-nachal-blokadu-irana-es-menyaet-pravila-dlya-ukraintsev-v-kieve-rokirovki-1081507321.html

Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки

Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки - 15.07.2026 Украина.ру

Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран... Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T18:00

2026-07-15T18:00

2026-07-15T18:01

видео

иран

киев

сша

дональд трамп

вадим ермолаев

ес

удар по ирану

нефть

газ

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран отвечает атаками и обещает перекрыть экспорт нефти и газа из региона.Евросоюз продлил защиту украинских беженцев до 2028 года, но ввел новое правило: мужчины призывного возраста должны будут подтвердить выполнение воинских обязанностей или законность выезда с Украины.Также стали известны новые детали громкого расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Следствие заявляет, что подозреваемые начали давать показания и раскрывают подробности операции.

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сша

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