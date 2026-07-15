Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки - 15.07.2026 Украина.ру
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Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки
Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки - 15.07.2026 Украина.ру
Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран... Украина.ру, 15.07.2026
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иран
киев
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удар по ирану
нефть
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран отвечает атаками и обещает перекрыть экспорт нефти и газа из региона.Евросоюз продлил защиту украинских беженцев до 2028 года, но ввел новое правило: мужчины призывного возраста должны будут подтвердить выполнение воинских обязанностей или законность выезда с Украины.Также стали известны новые детали громкого расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Следствие заявляет, что подозреваемые начали давать показания и раскрывают подробности операции.
иран
киев
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видео, иран, киев, сша, дональд трамп, вадим ермолаев, ес, удар по ирану, нефть, газ, судоходство, ближний восток, война, украинские беженцы, мобилизация на украине, видео
Видео, Иран, Киев, США, Дональд Трамп, Вадим Ермолаев, ЕС, удар по Ирану, нефть, газ, судоходство, Ближний Восток, война, украинские беженцы, мобилизация на Украине

Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки

18:00 15.07.2026 (обновлено: 18:01 15.07.2026)
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран отвечает атаками и обещает перекрыть экспорт нефти и газа из региона.

Евросоюз продлил защиту украинских беженцев до 2028 года, но ввел новое правило: мужчины призывного возраста должны будут подтвердить выполнение воинских обязанностей или законность выезда с Украины.

Также стали известны новые детали громкого расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Следствие заявляет, что подозреваемые начали давать показания и раскрывают подробности операции.
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