https://ukraina.ru/20260715/15-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081485886.html

Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир

Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир - 15.07.2026 Украина.ру

Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T12:45

2026-07-15T12:45

2026-07-15T13:03

россия

новороссия

донецкая народная республика

василий стоякин

запорожская аэс

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Азовское море: коллагеновая революция, новая экополитика, стратегия развития Приазовья и нацпроект "Экологическое благополучие". Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Важный разговор. Межрегиональные перспективы Запорожской АЭС. Гость: Виктор Емельяненко - председатель Законодательного собрания Запорожской области* Помогаем своим. Рекорды на ринге и в жизни: чемпионы о воспитании характера. Гости: Евгений Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России. Роман Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России* Аналитика от издания Украина.ру. Обсуждение статьи "Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе". Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру

россия

новороссия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новороссия, донецкая народная республика, василий стоякин, запорожская аэс, украина.ру, новороссия сегодня, видео