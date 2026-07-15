https://ukraina.ru/20260715/15-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081485886.html
Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир
Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир - 15.07.2026 Украина.ру
Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.07.2026
2026-07-15T12:45
2026-07-15T12:45
2026-07-15T13:03
россия
новороссия
донецкая народная республика
василий стоякин
запорожская аэс
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Азовское море: коллагеновая революция, новая экополитика, стратегия развития Приазовья и нацпроект "Экологическое благополучие". Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Важный разговор. Межрегиональные перспективы Запорожской АЭС. Гость: Виктор Емельяненко - председатель Законодательного собрания Запорожской области* Помогаем своим. Рекорды на ринге и в жизни: чемпионы о воспитании характера. Гости: Евгений Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России. Роман Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России* Аналитика от издания Украина.ру. Обсуждение статьи "Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе". Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру
россия
новороссия
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081485768_4:0:964:720_1920x0_80_0_0_6defd2ddc890f7762cb59903b67e971d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новороссия, донецкая народная республика, василий стоякин, запорожская аэс, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Василий Стоякин, Запорожская АЭС, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Азовское море: коллагеновая революция, новая экополитика, стратегия развития Приазовья и нацпроект "Экологическое благополучие". Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР
* Важный разговор. Межрегиональные перспективы Запорожской АЭС. Гость: Виктор Емельяненко - председатель Законодательного собрания Запорожской области
* Помогаем своим. Рекорды на ринге и в жизни: чемпионы о воспитании характера. Гости: Евгений Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России. Роман Грачев - чемпион мира по ММА, обладатель рекорда России
* Аналитика от издания Украина.ру. Обсуждение статьи "Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе". Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру