https://ukraina.ru/20260714/vsu-nanesli-mnozhestvennye-udary-po-energodaru-pvo-rf-otchitalas-za-porazhenie-tseley-novosti-svo-1081446679.html

ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО

ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО

ВСУ продолжают атаки на город атомщиков. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T13:00

2026-07-14T13:00

2026-07-14T13:00

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🟥 Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества — губернатор Балицкий; 🟥 ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, пострадавших нет, сообщил глава города; 🟥 Российская ПВО за сутки сбила 715 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS — Минобороны РФ;🟥 Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Военное положение продлевается уже в двадцатый раз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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