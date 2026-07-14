ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
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ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО
ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО
ВСУ продолжают атаки на город атомщиков. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T13:00
2026-07-14T13:00
спецоперация
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🟥 Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества — губернатор Балицкий; 🟥 ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, пострадавших нет, сообщил глава города; 🟥 Российская ПВО за сутки сбила 715 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS — Минобороны РФ;🟥 Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Военное положение продлевается уже в двадцатый раз.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, верховная рада, электроснабжение, новороссия, пво, атака бпла, бпла сегодня
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, электроснабжение, Новороссия, ПВО, атака БПЛА, БПЛА сегодня

ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, ПВО РФ отчиталась за поражение целей. Новости СВО

13:00 14.07.2026
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ продолжают атаки на город атомщиков. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества — губернатор Балицкий;

🟥 ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, пострадавших нет, сообщил глава города;
🟥 Российская ПВО за сутки сбила 715 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS — Минобороны РФ;
🟥 Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 31 октября. Военное положение продлевается уже в двадцатый раз.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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