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"Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля

"Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля - 14.07.2026 Украина.ру

"Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал "коалицию желающих". Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп объявил войну Ирану и пообещал "сильные удары" этой ночью, пока выяснялось, что Израиль пытался завербовать экс-президента Ирана

2026-07-14T08:55

2026-07-14T08:55

2026-07-14T12:11

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иран

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сша

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россия

эммануэль макрон

владимир зеленский

минобороны

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Саммит в Париже начался с провалаВ столице Франции состоялся саммит так называемой "коалиции желающих" — объединения западных стран, поддерживающих киевский режим. Встреча, которая должна была стать символом "европейского стратегического пробуждения", запомнилась не столько обещаниями о новой военной помощи, сколько курьезным инцидентом: баннер с названием мероприятия рухнул прямо в момент прибытия Владимира Зеленского. Саммит проходил в парижском Доме инвалидов накануне Дня взятия Бастилии. Принимающей стороной выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который рассчитывал, что встреча станет демонстрацией единства западных союзников в вопросе поддержки Украины. Однако все пошло не по плану: стойка с баннером "саммита коалиции желающих" с громким стуком упала именно в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль с Владимиром Зеленским.Несмотря на неловкое начало, участники "коалиции желающих" (по данным СМИ, их число достигло 37 стран) подтвердили свои намерения по дальнейшей поддержке Киева. Франция заявила о готовности отправить многонациональные миротворческие войска на Украину в случае прекращения огня. Также "коалиция" подтвердила намерение выделить Киеву €70 млрд военной помощи в 2026 году. Кроме того, обсуждалось создание "новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов".Однако главной неожиданностью стало заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к переговорам с Россией. "Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня", — заявил Мерц, добавив, что Европа также открыта к диалогу при поддержке США. Парадокс в том, что одновременно он заявил о намерении "усиливать давление на Москву" и продолжать поставки оружия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко оценил парижский саммит, назвав "коалицию желающих" группой подстрекателей войны. Он добавил, что Москва будет внимательно следить за действиями "коалиции", поскольку эти страны совершают враждебные действия в отношении России.Трамп втягивает США в большую войнуПрезидент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана, сообщает The New York Times. В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу и полученном газетой, президент написал, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана".Как отмечает издание, это уведомление вновь разжигает спор между Капитолийским холмом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать военную кампанию в Иране без одобрения Конгресса. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, однако Белый дом продолжает настаивать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий как главнокомандующий.Тем временем армия Ирана продолжает наносить удары по американским военным объектам в регионе. По данным иранских СМИ, атакованы системы связи, зенитные ракетные комплексы Patriot и склад боеприпасов в Кувейте. ВМС Ирана также нанесли удар по "враждебному" судну США в ответ на атаки по военным объектам.Трамп не исключил полной ликвидации иранского руководства. В интервью радиоведущему Хью Хьюитту он заявил, что ночью США нанесут "очень сильные" удары по Ирану и не исключил точечную ликвидацию властей. На вопрос о возможности ликвидации иранских властей Трамп ответил: "Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем". В качестве "подходящей цели" для атаки он назвал подземный ядерный объект Pickaxe Mountain.На фоне боевых действий вскрылись новые подробности многолетней тайной операции израильской внешней разведки. The New York Times со ссылкой на источники в США и Иране сообщает, что "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно вербовал бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны.По данным газеты, в 2024 и 2025 годах Ахмадинежад под предлогом участия в климатических конференциях в Венгрии встречался с тогдашним главой "Моссада" Давидом Барнеа и израильскими оперативниками. Израиль, по словам американских чиновников, тайно оплачивал экс-президенту жилье и поездки. Ради сближения с Западом Ахмадинежад кардинально сменил имидж: променял привычную ветровку на дорогие костюмы, обновил внешность и стал активно учить английский.Операция достигла кульминации в конце февраля 2026 года, в первые дни американо-израильской войны против Ирана. После израильского авиаудара по резиденции Ахмадинежада в Тегеране оперативники "Моссада" на черном Peugeot вывезли его в безопасное место. Однако сам политик остался крайне недоволен панической эвакуацией и засомневался в способности Израиля вернуть его на вершину власти.На данный момент Ахмадинежад находится под домашним арестом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после того, как иранским спецслужбам удалось полностью распутать его связи с Израилем. Как утверждают источники из окружения экс-президента, на сделку с Израилем его толкнула жажда власти после трех недопусков к выборам. В частных беседах Ахмадинежад заявлял, что в случае прихода к власти признает Израиль в рамках "Авраамовых соглашений".Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 13 на 14 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 13 июля до 08.00 14 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 16 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Башкортостан.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ продолжают наступление у Малиновки и Тихоновки, развивая давление на Николаевку со стороны Рай-Александровки и Пискуновки. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские войска постепенно продавливают его оборону, создавая условия для дальнейшего продвижения.На Добропольском направлении подразделения ВС РФ продвигаются к Доброполью, продолжаются тяжелые бои за Шевченко и Белицкое. Противник пытается удержать позиции, перебрасывая резервы, однако российские войска продолжают планомерно расширять зоны контроля.В Константиновке продолжаются зачистка городской застройки и бои на подступах к Осыково и Алексеево-Дружковке. Противник предпринимает контратаки на обоих флангах города, стремясь остановить продвижение российских подразделений. Однако, по данным Минобороны, все контратаки ВСУ успешно отражаются.На Харьковском направлении ВС РФ продвинулись у Земляного Яра, продолжаются бои за Белый Колодезь, Юрченково и Казачью Лопань. Активные действия на этом участке позволяют расширять зону контроля и создавать угрозу для логистических цепочек противника.На Днепровском направлении российские войска штурмуют позиции ВСУ в районах Александровки и Богодаровки, расширяя зону контроля западнее Лесного. Продвижение на данном участке позволяет перерезать важные маршруты снабжения украинских формирований.

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