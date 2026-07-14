https://ukraina.ru/20260714/budanov-mozhet-vozglavit-minoborony-sviridenko--ofis-prezidenta-nardep-raskryla-skhemu-perestanovok--1081456286.html

Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок

Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок - 14.07.2026 Украина.ру

Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о готовящихся кадровых перестановках в верхушке киевского режима. Об этом 14 июля она написала в соцсетях

2026-07-14T15:41

2026-07-14T15:41

2026-07-14T15:41

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"Новые веяния: Свириденко идёт на главу Офиса президента, а Кирилл Буданов* — на Минобороны", — сообщила депутат.Ранее украинские СМИ писали, что Свириденко пока не приняла предложение стать послом в США после отставки с поста премьера. Теперь, судя по всему, ей готовят другое кресло. Об этом – в материале Свириденко официально просится на выходВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.

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новости, россия, сша, украина, минобороны, ольга василевская-смаглюк, слуга народа, офис президента