Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок - 14.07.2026 Украина.ру
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Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок
Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок - 14.07.2026 Украина.ру
Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о готовящихся кадровых перестановках в верхушке киевского режима. Об этом 14 июля она написала в соцсетях
2026-07-14T15:41
2026-07-14T15:41
новости
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украина
минобороны
ольга василевская-смаглюк
слуга народа
офис президента
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"Новые веяния: Свириденко идёт на главу Офиса президента, а Кирилл Буданов* — на Минобороны", — сообщила депутат.Ранее украинские СМИ писали, что Свириденко пока не приняла предложение стать послом в США после отставки с поста премьера. Теперь, судя по всему, ей готовят другое кресло. Об этом – в материале Свириденко официально просится на выходВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, минобороны, ольга василевская-смаглюк, слуга народа, офис президента
Новости, Россия, США, Украина, Минобороны, Ольга Василевская-Смаглюк, Слуга народа, Офис президента

Буданов* может возглавить Минобороны, Свириденко — Офис президента: нардеп раскрыла схему перестановок

15:41 14.07.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о готовящихся кадровых перестановках в верхушке киевского режима. Об этом 14 июля она написала в соцсетях
"Новые веяния: Свириденко идёт на главу Офиса президента, а Кирилл Буданов* — на Минобороны", — сообщила депутат.
Ранее украинские СМИ писали, что Свириденко пока не приняла предложение стать послом в США после отставки с поста премьера. Теперь, судя по всему, ей готовят другое кресло. Об этом – в материале Свириденко официально просится на выход
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.
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