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Свириденко официально просится на выход

Свириденко официально просится на выход - 13.07.2026 Украина.ру

Свириденко официально просится на выход

Кадровые перестановки в киевских кабинетах оформляются. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T19:58

2026-07-13T19:58

2026-07-13T19:58

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владимир зеленский

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верховная рада

financial times

коррупция

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В киевском правительстве продолжается бесконечная перетасовка кадров. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент наконец-то поступило официальное заявление об отставке Юлии Свириденко.Владимир Зеленский вчера снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил.Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом. Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, ольга стефанишина, руслан стефанчук, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, financial times, коррупция, кадровые перестановки