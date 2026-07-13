https://ukraina.ru/20260713/sviridenko-ofitsialno-prositsya-na-vykhod-1081424570.html
Свириденко официально просится на выход
Свириденко официально просится на выход - 13.07.2026 Украина.ру
Свириденко официально просится на выход
Кадровые перестановки в киевских кабинетах оформляются. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:58
2026-07-13T19:58
2026-07-13T19:58
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ольга стефанишина
руслан стефанчук
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В киевском правительстве продолжается бесконечная перетасовка кадров. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент наконец-то поступило официальное заявление об отставке Юлии Свириденко.Владимир Зеленский вчера снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил.Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом. Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, ольга стефанишина, руслан стефанчук, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, financial times, коррупция, кадровые перестановки
Новости, Украина, США, Ольга Стефанишина, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Украина.ру, Верховная Рада, Financial Times, коррупция, кадровые перестановки
Свириденко официально просится на выход
Кадровые перестановки в киевских кабинетах оформляются. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
В киевском правительстве продолжается бесконечная перетасовка кадров. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент наконец-то поступило официальное заявление об отставке Юлии Свириденко.
Владимир Зеленский вчера снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил.
Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом. Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов.
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