https://ukraina.ru/20260713/vs-rf-nochyu-udarili-po-portam-ukrainy-porazheny-obekty-infrastruktury-novosti-svo-1081384527.html

ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО

ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО

Российские военные ночью ударили по портам Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T07:58

2026-07-13T07:58

2026-07-13T08:21

сво

спецоперация

россия

украина

одесская область

леонид пасечник

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины. В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - уточнили в Минобороны России. 🟥 Взрывы раздаются в Кривом Роге.🟥 Взрывы гремят в Ильичевске (Черноморске).🟥 Взрывы также слышали в Сумах, в Одессе и Одесской области.🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Днепропетровской области.🟥 Паблики противника пишут об ударах ракетных систем ВС РФ по целям в Харьковской области.🟥 ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов-Москва" в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".Всего в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Позже ВСУ попытались повторно атаковать этот же автобус.🟥 Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона.О других событиях - в материале Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

россия

украина

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, одесская область, леонид пасечник, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины