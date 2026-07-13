https://ukraina.ru/20260713/vs-rf-nochyu-udarili-po-portam-ukrainy-porazheny-obekty-infrastruktury-novosti-svo-1081384527.html
ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО
ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО
Российские военные ночью ударили по портам Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T07:58
2026-07-13T07:58
2026-07-13T08:21
сво
спецоперация
россия
украина
одесская область
леонид пасечник
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины. В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - уточнили в Минобороны России. 🟥 Взрывы раздаются в Кривом Роге.🟥 Взрывы гремят в Ильичевске (Черноморске).🟥 Взрывы также слышали в Сумах, в Одессе и Одесской области.🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Днепропетровской области.🟥 Паблики противника пишут об ударах ракетных систем ВС РФ по целям в Харьковской области.🟥 ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов-Москва" в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".Всего в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Позже ВСУ попытались повторно атаковать этот же автобус.🟥 Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона.О других событиях - в материале Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, одесская область, леонид пасечник, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесская область, Леонид Пасечник, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ ночью ударили по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры. Новости СВО
07:58 13.07.2026 (обновлено: 08:21 13.07.2026)
Российские военные ночью ударили по портам Украины. Об этом и других важных событиях рассказал 13 июля телеграм-канал Украина.ру
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины. В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - уточнили в Минобороны России.
🟥 Взрывы раздаются в Кривом Роге.
🟥 Взрывы гремят в Ильичевске (Черноморске).
🟥 Взрывы также слышали в Сумах, в Одессе и Одесской области.
🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированном Запорожье и в Днепропетровской области.
🟥 Паблики противника пишут об ударах ракетных систем ВС РФ по целям в Харьковской области.
🟥 ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов-Москва" в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Всего в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения.
Позже ВСУ попытались повторно атаковать этот же автобус.
🟥 Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщает оперштаб региона.