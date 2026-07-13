Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока - 13.07.2026 Украина.ру
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Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока
Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока - 13.07.2026 Украина.ру
Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока
Военные США по приказу президента Дональда Трампа в полночь по московскому времени начали наносить новые удары против Ирана, сообщило Центральное командование американских ВС. Об этом и других важных событиях рассказал 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T07:27
2026-07-13T07:31
новости
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🟥 Атака продолжалась почти шесть часов, после командование сообщило о ее завершении.🟥 США поразили в том числе системы ПВО, радары, хранилища ракет и беспилотников.🟥 По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан, указал телеканал Press TV.🟥 Два взрыва прогремело в окрестностях города Хондаб на западе Ирана передает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.🟥 Взрывы также прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана.🟥 Несколько взрывов прозвучало в иранской провинции Систан и Белуджистан на юге страны после ударов США.🟥 Несколько взрывов прогремело в провинции Бушер на юге Ирана.🟥 Три взрыва прозвучало в портовом городе Джаск на юге Ирана🟥 Несколько взрывов слышали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.🟥 США впервые использовали ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана, заявило американское Центральное командование.🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.🟥 Также КСИР рассказал об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.Согласно заявлению, командный центр управления беспилотниками армии США "был разгромлен".🟥 Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил и об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе "Принц Хасан" в Иордании.🟥 Кроме того, Иран нанес ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании.🟥 США помешали достичь соглашения c Оманом по Ормузскому проливу, посетовали в МИД Ирана. "Переговоры в Маскате были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе. К сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман", — говорится в заявлении.🟥 Цена нефти марки Brent выросла до 78 долларов на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.Об обстановке в регионе - в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, мид, brent
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, МИД, Brent

Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока

07:27 13.07.2026 (обновлено: 07:31 13.07.2026)
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
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Военные США по приказу президента Дональда Трампа в полночь по московскому времени начали наносить новые удары против Ирана, сообщило Центральное командование американских ВС. Об этом и других важных событиях рассказал 13 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Атака продолжалась почти шесть часов, после командование сообщило о ее завершении.
🟥 США поразили в том числе системы ПВО, радары, хранилища ракет и беспилотников.
🟥 По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан, указал телеканал Press TV.
🟥 Два взрыва прогремело в окрестностях города Хондаб на западе Ирана передает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
🟥 Взрывы также прогремели в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе Ирана.
🟥 Несколько взрывов прозвучало в иранской провинции Систан и Белуджистан на юге страны после ударов США.
🟥 Несколько взрывов прогремело в провинции Бушер на юге Ирана.
🟥 Три взрыва прозвучало в портовом городе Джаск на юге Ирана
🟥 Несколько взрывов слышали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
🟥 США впервые использовали ударные морские беспилотники в рамках последней волны ударов по целям Ирана, заявило американское Центральное командование.
🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по базам США "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, при котором уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot и американскую радиолокационную систему FPS.
🟥 Также КСИР рассказал об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.
Согласно заявлению, командный центр управления беспилотниками армии США "был разгромлен".
🟥 Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил и об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе "Принц Хасан" в Иордании.
"Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы "Принц Хасан" в Иордании", - говорится в заявлении КСИР.
🟥 Кроме того, Иран нанес ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании.
🟥 США помешали достичь соглашения c Оманом по Ормузскому проливу, посетовали в МИД Ирана.
"Переговоры в Маскате были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе. К сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман", — говорится в заявлении.
🟥 Цена нефти марки Brent выросла до 78 долларов на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.
Об обстановке в регионе - в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе на сайте Украина.ру.
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