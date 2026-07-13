https://ukraina.ru/20260713/ukraina-za-nedelyu-vishnevoe-i-lvov---dva-raznykh-vzryva-1081381251.html

Украина за неделю. Вишневое и Львов - два разных взрыва

Украина за неделю. Вишневое и Львов - два разных взрыва - 13.07.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Вишневое и Львов - два разных взрыва

Очередной саммит НАТО снова привлек внимание Вашингтона к теме конфликта на Украине. Особенно старался Владимир Зеленский, который провел встречу с Дональдом Трампом

2026-07-13T06:33

2026-07-13T06:33

2026-07-13T06:33

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Саммит в АнкареЕсли особо не вникать в сложные перипетии происходящего между Россией и Украиной, то может сложиться обманчивое впечатление, что в этом конфликте нынешний американский президент выступает в роли скучающего зрителя, ради которого разыгрываются те или иные драматические события.С украинской стороны к саммиту Альянса были приурочены интенсивные удары по российским НПЗ и попытки изоляции Крыма. Посыл – Киев якобы уже чуть ли не идет к победе и перехватил инициативу в войне.Со стороны Москвы главным контраргументом стало взятие Константиновки, о чем было доложено Владимиру Путину неделю назад, а также серия масштабных ударов по столице Украины и другим городам.В день саммита НАТО в Анкаре украинцам снова подкузьмил Иран. Заварушка на Ближнем Востоке вспыхнула с новой силой аккурат к началу заседаний в Турции, поэтому украинская проблематика опять оказалась несколько в тени.Сам Трамп своими оговорками и постоянным возвращением к иранской теме на брифинге по итогам переговоров с Владимиром Зеленским демонстрировал, что голова его занята совсем другим.Тем не менее некоторые заявления, которые заслуживают внимания, от главы Белого дома все же прозвучали. Неизбежная оговорка – Трамп остается Трампом, то есть минимум конкретики, много общих слов, самовосхваления, лихие характеристики, вельможная сиюминутная смена гнева на милость и обратно. Так оно и вышло на этот раз.Начнем хотя бы с темы ЗРК Patriot, которые сегодня Украина не может использовать в полной мере из-за дефицита ракет к ним. Киевский режим ищет те или иные варианты, чтобы пополнить их запас. Одно из предложений – получить от Штатов лицензии и технологии, чтобы производить их силами украинского ВПК.Ответ Трампа на соответствующий вопрос: "Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто, правда? Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно. Производите их сами."Вот вам лицензии, только отстаньте от нас – вот так это выглядит.Тем более что Трамп добавил, что американские производители Patriot еще ничего об этом решении не знают, но выразил уверенность, что "они будут в восторге". То есть никакого предметного обсуждения этого вопроса вроде как и не было. Какие лицензии будут переданы? На какой срок? На каких условиях? Какими мощностями и компетенциями располагает Украина, чтобы их изготовить?Вот и Bloomberg пишет, что на создание только одной ракеты к Patriot у Украины могут уйти годы, хотя они нужны здесь и сейчас.Это хорошо было видно во время последних ударов по Киеву, когда российские баллистические ракеты не встречали практически никакого противодействия.То же самое с давно продвигаемой Украиной идеей продавать свои дроны США. Трамп будто бы не против, но опять же, никаких цифр, сроков и иных деталей нет.Если проанализировать другие заявления президента Соединенных Штатов по итогам разговора с Зеленским, то очевидно, что Белый дом совсем не против ударов по России, по ее НПЗ и т.д. В этом они видят возможность заключить сделку, то есть дождаться момента, когда Кремль сочтет, что овчинка не стоит выделки, и будет вынужден пойти на какие-то компромиссы в обмен на снятие санкций от США.Западу веры больше нетВообще же последние дни окончательно забили финальные гвозди в крышку гроба, где, наверное, уже окончательно упокоился "дух Анкориджа"."Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, [Запад] перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - рассказал на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Призывы к переговорам со стороны Запада - лицемерие, отметил он."Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - добавил глава российской дипломатии.Словно в подтверждение этому пришла следующая новость - "ястребы" из окружения Трампа согласовали с Белым домом прохождение через Конгресс законопроекта, который позволит ужесточить санкции против РФ."Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении нашего обновлённого законопроекта о санкциях в отношении России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и рассчитываем, что законопроект будет принят в ближайшее время", - говорится в заявлении четырех конгрессменов от республиканцев и демократов.Презентовать эту новость в Киев поехал сенатор Линдси Грэм*. Свою антироссийскую функцию он выполнил до конца, десятая поездка в украинскую столицу стала для него последней - через несколько дней политик почил в бозе от "непродолжительной и внезапной болезни".Законопроект предполагает 500-процентные пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители. Его написали еще полтора года назад, однако с тех пор он лежал без движения. Теперь же, судя по всему, документ получит одобрение Белого дома.Ждет ли Украину социальный взрыв?Если миротворческие мотивы снова не в тренде, значит, эскалация неминуема. Она уже и так идет вовсю. Как еще назвать практически каждодневные удары по российским НПЗ и танкерам в Азовском и Черном морях? Или же массивные удары по украинской столице, где один лишь взрыв на военном складе в Вишневом среди городской застройки наделал много шума в прямом и переносном смысле.Тотальное молчание Украины про события в Вишневом изредка прорывается сообщениями отдельных блогеров или военнослужащих, которые приоткрывают реальный масштаб последствий.Вот что рассказал украинский блогер Юрий Романенко, который знает подробности от очевидцев:"Пять улиц выгорело, гектары выгорели. Там у нас у знакомой отец умер в тот же день. И приехала бригада из Вишневого спасать его, <...> эти приехали ребята все просто пропавшие этой гарью, все черные, так они сказали что там такое количество погибших, что не хватает бригад вывозить. Друг мой рассказывал: заехал, потому что у него там работник жил, и заехал просто какие-то вещи забирал, так говорит - "То, что там произошло, это трэш". Ну и за это должны нести ответственность какие-то люди, которые разместили там это производство или что там было, я не знаю".Ответственность за размещение военных складов посреди населенных пунктов и все последствия этих решений - целиком и полностью лежат на украинской власти. Как бы ни бушевал Зеленский, какие бы поручения он ни отдавал по расследованию подобных событий - это была сознательная тактика Киева с первых месяцев российской спецоперации.Такое преступное отношение к собственному населению рано или поздно даст свои всходы. Вот и во Львове на прошлой неделе случился локальный, но весьма характерный бунт против очередной попытки военкомов отловить свою новую жертву на улицах города. Участников погрома, среди которых были действующие военнослужащие, показательно наказали, а прочих участников заставили записывать покаянные видеоролики, однако понятно, что недовольство "могилизацией" будет только усиливаться.Не стоит это переоценивать - население забито, режим сохраняет свою бульдожью хватку, а карательные органы работают на полную мощность. Однако если, как говорит глава Офиса президента Кирилл Буданов*, Украина готова воевать еще десятилетия, то рано или поздно критическая масса недовольных может перевесить, в Киеве этого не учитывать не могут.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин