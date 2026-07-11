Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры - 11.07.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260711/reviziya-shou-biznesa-v-rossii-zapret-turetskikh-serialov-na-ukraine-sobytiya-kultury-1081355325.html
Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры
Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры - 11.07.2026 Украина.ру
Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры
В России перед выборами депутаты хотят обязать артистов раскрыть гонорарные ведомости, и ограничить траты местных бюджетов на "звезд". Неплохая попытка переключить недовольство населения на кошельки чеботиных, газмановых и гагариных.
2026-07-11T06:30
2026-07-11T06:30
культура
украина
россия
ссср
владимир шаманов
сергей соседов
иосиф пригожин
госдума
кабмин
вооруженные силы украины
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А на Украине после зачистки всего российского, взялись за иностранные фильмы и сериалы, которые якобы мешают продвигать национальные шедевры.В общем, в обеих странах культура все заметнее становится частью государственной политики. Если в России акцент смещается на контроль над финансовой стороной шоу-бизнеса и демонстрацию борьбы с привилегиями звезд, то на Украине - на дальнейшее расширение культурного протекционизма.Госдума срывает завесу с гонораров звездЗа сколько поют Шаман и Киркиров? Скоро все узнаем: депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет бюджета.Обращение с соответствующим предложением было направлено министру финансов Антону Силуанову. Кстати, оно не первое. Еще два года назад ряд регионов после критики чрезмерных затрат отменили дорогостоящие концерты, в том числе выступление Shaman в Ставрополье. Губернатор области Владимиров провел опрос, и большинство жителей решили, что сейчас "не время для больших праздников". В том же году Даванков вносил законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из госбюджета. Ну, а теперь депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах карточку расходов на выступление артиста. В ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя (если он прописан отдельно), а также ссылку на закупку в ЕИС. Заодно людям раскроют и сопутствующие расходы, оплачиваемые отдельно за счет публичных средств: транспорт, проживание, технический райдер, аренду сцены, звука, света и иные затраты, связанные с выступлением. С одной стороны, такой подход повысит прозрачность бюджетных трат на публичные мероприятия и создаст единый порядок раскрытия информации для органов власти и учреждений культуры. С другой - приглашать на дни города, к примеру, станут только районную самодеятельность и народные хоры. C большой долей вероятности можно сказать, что чиновники от культуры и "поющие трусы" сразу откажутся от подобного финансового рентгена - кому охота раскрывать свои реальные доходы, показывать "серые" схемы и вскрывать финансовые договоренности заказчиков региональных концертов и приглашенных звезд?Впрочем замять тему уже не выйдет: она пошла в народ. Например, музыкальный критик Сергей Соседов двумя руками "за" идею раскрытия гонораров творческих кумиров. "Да, должны раскрывать гонорары, безусловно. Это должно быть прозрачно, без дураков. Безусловно, все суммы известны в профессиональных кругах, концертным менеджерам и продюсерам. Эти сведения есть, но в закрытом доступе. Почему не раскрыть их людям? Они должны знать, сколько получают их кумиры, а то часто зрители думают, что артисты имеют скромные заработки. И если зрители, слушатели узнают настоящие суммы, их финансовые состояния, то у них будут свои мнения по этому поводу и отношение к артистам может резко измениться в виду новых знаний", - считает Соседов. И он прав. Изменилось же мнение о Ларисе Долиной после ее квартирных скандалов и судебных разборок: поклонники перестали ходить на концерты, выступления Долиной пришлось отменять во многих городах, ее перестали звать на телевидение. И хотя сейчас певица опять стала мелькать на экране и появляться на "званых" мероприятиях, прежнее обожание зрителей уже не вернуть. То же самое касается и Филиппа Киркорова, зашедшего не в ту дверь, и Аллы Пугачевой, которая "весь СССР содержала вместе с Лаймой Вайкуле". Вспомнили и Полину Гагарину которая, получает по 25 миллионов за концерт, да и к Шаману уже вопросы возникают. Патриотический певец не раз становился "героем" скандалов о завышенных гонорарах в Оренбурге или Ставрополе, где Ярослав Дронов отказывался выходить на сцену меньше чем за 16 миллионов рублей. Сам артист отвергает слухи о завышенных доходах, заявляя, что его заработки находятся на уровне других российских звезд. Вот тут бы и пригодился закон об открытых гонорарах, и тот же Дронов первым должен выступить в его поддержку. Но пока такой "песни" не слышно.Зато зрители приняли депутатскую идею с энтузиазмом: "Да это вообще бред, из бюджета деньги давать на песни, пляски, фильмы"; "А вообще, кто это придумал, из бюджета оплачивать клоунаду? Приехали, сколько народу пришло, столько и получили. И до свидания, до новых встреч певуны ртом...";. "Певуны вообще за счастье должны считать что их выпускают на сцену в праздники такие, как День Победы или день города Москвы, Питера. Но нет у нас на это регламента и политической воли. А бюджет же резиновый и это не из своего кармана". Кстати, комментаторы напомнили историю о том, как Иосиф Пригожин возмущался предложением артистам выступить бесплатно на концерте по поводу 80-летия Победы. "Мы жизнью обязаны тем, кто подарил ценой собственной жизни нам эту Победу. За честь надо почитать уже саму возможность выразить благодарность тем людям, а эти твари "срубили бабла". Принципиально не смотрела концерт!", - написала Елена Никулина. Также зрители предлагают обложить творческую богему 30-процентным подоходным налогом, обязать отдавать часть гонораров в поддержку СВО ( даже вспоминают Украину где такая практика давно уже стала обязательной), и бойкотировать концерты тех звезд и звездочек, которые заламывают непомерные деньги за свои выступления в столь сложный для страны период. "Кто талантлив, бедным не останется. Пока же cлишком на зрелищах селебы зарабатывают...а врачи, учителя, спасатели, полицейские чем хуже этих открывателей ртов???", - возмущаются в соцсетях россияне. В общем, зацепило. И не только из-за засекреченных гонораров. Общественный резонанс также связан с накопившимся раздражением по отношению к отечественному шоу-бизнесу. Многие россияне воспринимают артистов как людей, которые долгие годы строили карьеру благодаря государственным телеканалам, бюджетным концертам, городским праздникам и различным формам государственной поддержки, а после начала СВО многие из них покинули Россию и начали публично критиковать российскую власть, армию и саму страну, которая обеспечила им популярность, многомиллионные доходы и звездный статус. Тут уже речь не о культуре и гонорарах, а о принципе социальной справедливости. И претензии адресованы даже не столько артистам- "миллионикам", сколько самой модели финансирования индустрии развлечений. Такой подход говорит о запросе на пересмотр отношений государства с шоу-бизнесом. Вот только жаль, что данная инициатива "Новых людей", скорей всего, будет использована как предвыборный пиар, для сбора дополнительных голосов. Та же актриса и общественный деятель Яна Поплавская иронично описала перспективы: "Йося и Филя, что это у вас так заиграло очко? Да не переживайте, не примут такой закон: Пригожин уже бежит с бутылкой коньяка к своему другу Мише. Все порешают. Вы же "бизнесмены", бюджет тут "не при чем". В общем, культурные страсти схлестнулись с политическими и моральными, однако, шансы на принятие действительно жестких мер, остаются невысокими.Украина - против султанов и гаремовА на Украине своя атмосфера - запретительства всего, где не идет речь о Бандере и Петлюре. Поскольку все российские фильмы, песни и книги уже выдавлены из культурного пространства, националисты набросились на Турцию. Их вдруг перестали устраивать турецкие сериалы, которые крутят на ТВ, чтобы отвлечь украинцев от ужасов войны красивыми любовными историями. В опалу попали "Постучись в мою дверь", "Кровавые цветы", "Лейла", "Повсюду ты". И хотя все турецкие ленты переведены на мову, придирчивые зрители все равно написали в "Спортлото" (зачеркнуто), в Кабмин. На правительственном сайте появилась петиция за подписью Максима Реки, который возмущается тем, что засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, а это негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства. "В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", - подчеркивает создатель петиции.Вот только есть одно "но" - никакого украинского кинопродукта нет и в помине. Есть пропагандистские агитки, снятые на западные гранты, есть документальные фильмы о войне, прославляющие ВСУ и "Азов"*, но главный жанр - комедии. Недаром же Украиной управляет комик, это, что называется, обязывает. Поэтому на пике войны десятка киноновинок 2026 года - смешилки. Среди них "7 желаний", "Корпорат", "Испытательный срок". А еще есть фильм "Вечник" - о карпатском мольфаре Вороне - украинский ответ каноническому православию; и фэнтези "Мавка, настоящий миф" о любви русалки и биолога Лукьяна в современной Украине. В общем, либо про чертей, либо про секс, либо про хохмы. И где ж тут национальная идентичность? Хотя…В общем, при таких вводных борец с турецкими кино предлагает установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире, оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов (а деньги откуда?),ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании ( у России подсмотрел?). Также автор петиции требует содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов. Вот только одна беда - нет таких проектов. Пока самыми заметными явлениями культурной жизни стал памятник предателю Мазепе в Киево-Печерской Лавре и изображение поэта Василия Стуса на банкноте номиналом в 2000 гривен.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистской и террористической
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, ссср, владимир шаманов, сергей соседов, иосиф пригожин, госдума, кабмин, вооруженные силы украины, эксклюзив, культура
Культура, Украина, Россия, СССР, Владимир Шаманов, Сергей Соседов, Иосиф Пригожин, Госдума, Кабмин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, культура

Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры

06:30 11.07.2026
 
© Украина.рукультура
культура - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Украина.ру
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Елена Кирюшкина
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В России перед выборами депутаты хотят обязать артистов раскрыть гонорарные ведомости, и ограничить траты местных бюджетов на "звезд". Неплохая попытка переключить недовольство населения на кошельки чеботиных, газмановых и гагариных.
А на Украине после зачистки всего российского, взялись за иностранные фильмы и сериалы, которые якобы мешают продвигать национальные шедевры.
В общем, в обеих странах культура все заметнее становится частью государственной политики. Если в России акцент смещается на контроль над финансовой стороной шоу-бизнеса и демонстрацию борьбы с привилегиями звезд, то на Украине - на дальнейшее расширение культурного протекционизма.
Госдума срывает завесу с гонораров звезд
За сколько поют Шаман и Киркиров? Скоро все узнаем: депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет бюджета.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру финансов Антону Силуанову. Кстати, оно не первое. Еще два года назад ряд регионов после критики чрезмерных затрат отменили дорогостоящие концерты, в том числе выступление Shaman в Ставрополье. Губернатор области Владимиров провел опрос, и большинство жителей решили, что сейчас "не время для больших праздников".
В том же году Даванков вносил законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из госбюджета. Ну, а теперь депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах карточку расходов на выступление артиста. В ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя (если он прописан отдельно), а также ссылку на закупку в ЕИС.
Заодно людям раскроют и сопутствующие расходы, оплачиваемые отдельно за счет публичных средств: транспорт, проживание, технический райдер, аренду сцены, звука, света и иные затраты, связанные с выступлением. С одной стороны, такой подход повысит прозрачность бюджетных трат на публичные мероприятия и создаст единый порядок раскрытия информации для органов власти и учреждений культуры. С другой - приглашать на дни города, к примеру, станут только районную самодеятельность и народные хоры. C большой долей вероятности можно сказать, что чиновники от культуры и "поющие трусы" сразу откажутся от подобного финансового рентгена - кому охота раскрывать свои реальные доходы, показывать "серые" схемы и вскрывать финансовые договоренности заказчиков региональных концертов и приглашенных звезд?
Впрочем замять тему уже не выйдет: она пошла в народ. Например, музыкальный критик Сергей Соседов двумя руками "за" идею раскрытия гонораров творческих кумиров.
"Да, должны раскрывать гонорары, безусловно. Это должно быть прозрачно, без дураков. Безусловно, все суммы известны в профессиональных кругах, концертным менеджерам и продюсерам. Эти сведения есть, но в закрытом доступе. Почему не раскрыть их людям? Они должны знать, сколько получают их кумиры, а то часто зрители думают, что артисты имеют скромные заработки. И если зрители, слушатели узнают настоящие суммы, их финансовые состояния, то у них будут свои мнения по этому поводу и отношение к артистам может резко измениться в виду новых знаний", - считает Соседов.
И он прав. Изменилось же мнение о Ларисе Долиной после ее квартирных скандалов и судебных разборок: поклонники перестали ходить на концерты, выступления Долиной пришлось отменять во многих городах, ее перестали звать на телевидение. И хотя сейчас певица опять стала мелькать на экране и появляться на "званых" мероприятиях, прежнее обожание зрителей уже не вернуть.
То же самое касается и Филиппа Киркорова, зашедшего не в ту дверь, и Аллы Пугачевой, которая "весь СССР содержала вместе с Лаймой Вайкуле". Вспомнили и Полину Гагарину которая, получает по 25 миллионов за концерт, да и к Шаману уже вопросы возникают. Патриотический певец не раз становился "героем" скандалов о завышенных гонорарах в Оренбурге или Ставрополе, где Ярослав Дронов отказывался выходить на сцену меньше чем за 16 миллионов рублей.
Сам артист отвергает слухи о завышенных доходах, заявляя, что его заработки находятся на уровне других российских звезд. Вот тут бы и пригодился закон об открытых гонорарах, и тот же Дронов первым должен выступить в его поддержку. Но пока такой "песни" не слышно.
Зато зрители приняли депутатскую идею с энтузиазмом: "Да это вообще бред, из бюджета деньги давать на песни, пляски, фильмы"; "А вообще, кто это придумал, из бюджета оплачивать клоунаду? Приехали, сколько народу пришло, столько и получили. И до свидания, до новых встреч певуны ртом...";. "Певуны вообще за счастье должны считать что их выпускают на сцену в праздники такие, как День Победы или день города Москвы, Питера. Но нет у нас на это регламента и политической воли. А бюджет же резиновый и это не из своего кармана".
Кстати, комментаторы напомнили историю о том, как Иосиф Пригожин возмущался предложением артистам выступить бесплатно на концерте по поводу 80-летия Победы. "Мы жизнью обязаны тем, кто подарил ценой собственной жизни нам эту Победу. За честь надо почитать уже саму возможность выразить благодарность тем людям, а эти твари "срубили бабла". Принципиально не смотрела концерт!", - написала Елена Никулина.
Также зрители предлагают обложить творческую богему 30-процентным подоходным налогом, обязать отдавать часть гонораров в поддержку СВО ( даже вспоминают Украину где такая практика давно уже стала обязательной), и бойкотировать концерты тех звезд и звездочек, которые заламывают непомерные деньги за свои выступления в столь сложный для страны период. "Кто талантлив, бедным не останется. Пока же cлишком на зрелищах селебы зарабатывают...а врачи, учителя, спасатели, полицейские чем хуже этих открывателей ртов???", - возмущаются в соцсетях россияне. В общем, зацепило.
И не только из-за засекреченных гонораров. Общественный резонанс также связан с накопившимся раздражением по отношению к отечественному шоу-бизнесу. Многие россияне воспринимают артистов как людей, которые долгие годы строили карьеру благодаря государственным телеканалам, бюджетным концертам, городским праздникам и различным формам государственной поддержки, а после начала СВО многие из них покинули Россию и начали публично критиковать российскую власть, армию и саму страну, которая обеспечила им популярность, многомиллионные доходы и звездный статус.
Тут уже речь не о культуре и гонорарах, а о принципе социальной справедливости. И претензии адресованы даже не столько артистам- "миллионикам", сколько самой модели финансирования индустрии развлечений. Такой подход говорит о запросе на пересмотр отношений государства с шоу-бизнесом. Вот только жаль, что данная инициатива "Новых людей", скорей всего, будет использована как предвыборный пиар, для сбора дополнительных голосов. Та же актриса и общественный деятель Яна Поплавская иронично описала перспективы: "Йося и Филя, что это у вас так заиграло очко? Да не переживайте, не примут такой закон: Пригожин уже бежит с бутылкой коньяка к своему другу Мише. Все порешают. Вы же "бизнесмены", бюджет тут "не при чем". В общем, культурные страсти схлестнулись с политическими и моральными, однако, шансы на принятие действительно жестких мер, остаются невысокими.
Украина - против султанов и гаремов
А на Украине своя атмосфера - запретительства всего, где не идет речь о Бандере и Петлюре. Поскольку все российские фильмы, песни и книги уже выдавлены из культурного пространства, националисты набросились на Турцию. Их вдруг перестали устраивать турецкие сериалы, которые крутят на ТВ, чтобы отвлечь украинцев от ужасов войны красивыми любовными историями.
В опалу попали "Постучись в мою дверь", "Кровавые цветы", "Лейла", "Повсюду ты". И хотя все турецкие ленты переведены на мову, придирчивые зрители все равно написали в "Спортлото" (зачеркнуто), в Кабмин. На правительственном сайте появилась петиция за подписью Максима Реки, который возмущается тем, что засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, а это негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства. "В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", - подчеркивает создатель петиции.
Вот только есть одно "но" - никакого украинского кинопродукта нет и в помине. Есть пропагандистские агитки, снятые на западные гранты, есть документальные фильмы о войне, прославляющие ВСУ и "Азов"*, но главный жанр - комедии. Недаром же Украиной управляет комик, это, что называется, обязывает. Поэтому на пике войны десятка киноновинок 2026 года - смешилки. Среди них "7 желаний", "Корпорат", "Испытательный срок". А еще есть фильм "Вечник" - о карпатском мольфаре Вороне - украинский ответ каноническому православию; и фэнтези "Мавка, настоящий миф" о любви русалки и биолога Лукьяна в современной Украине. В общем, либо про чертей, либо про секс, либо про хохмы. И где ж тут национальная идентичность? Хотя…
В общем, при таких вводных борец с турецкими кино предлагает установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире, оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов (а деньги откуда?),ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании ( у России подсмотрел?). Также автор петиции требует содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов. Вот только одна беда - нет таких проектов. Пока самыми заметными явлениями культурной жизни стал памятник предателю Мазепе в Киево-Печерской Лавре и изображение поэта Василия Стуса на банкноте номиналом в 2000 гривен.
*Организация, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистской и террористической
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