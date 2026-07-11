https://ukraina.ru/20260711/reviziya-shou-biznesa-v-rossii-zapret-turetskikh-serialov-na-ukraine-sobytiya-kultury-1081355325.html

Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры

Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры - 11.07.2026 Украина.ру

Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры

В России перед выборами депутаты хотят обязать артистов раскрыть гонорарные ведомости, и ограничить траты местных бюджетов на "звезд". Неплохая попытка переключить недовольство населения на кошельки чеботиных, газмановых и гагариных.

2026-07-11T06:30

2026-07-11T06:30

2026-07-11T06:30

культура

украина

россия

ссср

владимир шаманов

сергей соседов

иосиф пригожин

госдума

кабмин

вооруженные силы украины

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А на Украине после зачистки всего российского, взялись за иностранные фильмы и сериалы, которые якобы мешают продвигать национальные шедевры.В общем, в обеих странах культура все заметнее становится частью государственной политики. Если в России акцент смещается на контроль над финансовой стороной шоу-бизнеса и демонстрацию борьбы с привилегиями звезд, то на Украине - на дальнейшее расширение культурного протекционизма.Госдума срывает завесу с гонораров звездЗа сколько поют Шаман и Киркиров? Скоро все узнаем: депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет бюджета.Обращение с соответствующим предложением было направлено министру финансов Антону Силуанову. Кстати, оно не первое. Еще два года назад ряд регионов после критики чрезмерных затрат отменили дорогостоящие концерты, в том числе выступление Shaman в Ставрополье. Губернатор области Владимиров провел опрос, и большинство жителей решили, что сейчас "не время для больших праздников". В том же году Даванков вносил законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из госбюджета. Ну, а теперь депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах карточку расходов на выступление артиста. В ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя (если он прописан отдельно), а также ссылку на закупку в ЕИС. Заодно людям раскроют и сопутствующие расходы, оплачиваемые отдельно за счет публичных средств: транспорт, проживание, технический райдер, аренду сцены, звука, света и иные затраты, связанные с выступлением. С одной стороны, такой подход повысит прозрачность бюджетных трат на публичные мероприятия и создаст единый порядок раскрытия информации для органов власти и учреждений культуры. С другой - приглашать на дни города, к примеру, станут только районную самодеятельность и народные хоры. C большой долей вероятности можно сказать, что чиновники от культуры и "поющие трусы" сразу откажутся от подобного финансового рентгена - кому охота раскрывать свои реальные доходы, показывать "серые" схемы и вскрывать финансовые договоренности заказчиков региональных концертов и приглашенных звезд?Впрочем замять тему уже не выйдет: она пошла в народ. Например, музыкальный критик Сергей Соседов двумя руками "за" идею раскрытия гонораров творческих кумиров. "Да, должны раскрывать гонорары, безусловно. Это должно быть прозрачно, без дураков. Безусловно, все суммы известны в профессиональных кругах, концертным менеджерам и продюсерам. Эти сведения есть, но в закрытом доступе. Почему не раскрыть их людям? Они должны знать, сколько получают их кумиры, а то часто зрители думают, что артисты имеют скромные заработки. И если зрители, слушатели узнают настоящие суммы, их финансовые состояния, то у них будут свои мнения по этому поводу и отношение к артистам может резко измениться в виду новых знаний", - считает Соседов. И он прав. Изменилось же мнение о Ларисе Долиной после ее квартирных скандалов и судебных разборок: поклонники перестали ходить на концерты, выступления Долиной пришлось отменять во многих городах, ее перестали звать на телевидение. И хотя сейчас певица опять стала мелькать на экране и появляться на "званых" мероприятиях, прежнее обожание зрителей уже не вернуть. То же самое касается и Филиппа Киркорова, зашедшего не в ту дверь, и Аллы Пугачевой, которая "весь СССР содержала вместе с Лаймой Вайкуле". Вспомнили и Полину Гагарину которая, получает по 25 миллионов за концерт, да и к Шаману уже вопросы возникают. Патриотический певец не раз становился "героем" скандалов о завышенных гонорарах в Оренбурге или Ставрополе, где Ярослав Дронов отказывался выходить на сцену меньше чем за 16 миллионов рублей. Сам артист отвергает слухи о завышенных доходах, заявляя, что его заработки находятся на уровне других российских звезд. Вот тут бы и пригодился закон об открытых гонорарах, и тот же Дронов первым должен выступить в его поддержку. Но пока такой "песни" не слышно.Зато зрители приняли депутатскую идею с энтузиазмом: "Да это вообще бред, из бюджета деньги давать на песни, пляски, фильмы"; "А вообще, кто это придумал, из бюджета оплачивать клоунаду? Приехали, сколько народу пришло, столько и получили. И до свидания, до новых встреч певуны ртом...";. "Певуны вообще за счастье должны считать что их выпускают на сцену в праздники такие, как День Победы или день города Москвы, Питера. Но нет у нас на это регламента и политической воли. А бюджет же резиновый и это не из своего кармана". Кстати, комментаторы напомнили историю о том, как Иосиф Пригожин возмущался предложением артистам выступить бесплатно на концерте по поводу 80-летия Победы. "Мы жизнью обязаны тем, кто подарил ценой собственной жизни нам эту Победу. За честь надо почитать уже саму возможность выразить благодарность тем людям, а эти твари "срубили бабла". Принципиально не смотрела концерт!", - написала Елена Никулина. Также зрители предлагают обложить творческую богему 30-процентным подоходным налогом, обязать отдавать часть гонораров в поддержку СВО ( даже вспоминают Украину где такая практика давно уже стала обязательной), и бойкотировать концерты тех звезд и звездочек, которые заламывают непомерные деньги за свои выступления в столь сложный для страны период. "Кто талантлив, бедным не останется. Пока же cлишком на зрелищах селебы зарабатывают...а врачи, учителя, спасатели, полицейские чем хуже этих открывателей ртов???", - возмущаются в соцсетях россияне. В общем, зацепило. И не только из-за засекреченных гонораров. Общественный резонанс также связан с накопившимся раздражением по отношению к отечественному шоу-бизнесу. Многие россияне воспринимают артистов как людей, которые долгие годы строили карьеру благодаря государственным телеканалам, бюджетным концертам, городским праздникам и различным формам государственной поддержки, а после начала СВО многие из них покинули Россию и начали публично критиковать российскую власть, армию и саму страну, которая обеспечила им популярность, многомиллионные доходы и звездный статус. Тут уже речь не о культуре и гонорарах, а о принципе социальной справедливости. И претензии адресованы даже не столько артистам- "миллионикам", сколько самой модели финансирования индустрии развлечений. Такой подход говорит о запросе на пересмотр отношений государства с шоу-бизнесом. Вот только жаль, что данная инициатива "Новых людей", скорей всего, будет использована как предвыборный пиар, для сбора дополнительных голосов. Та же актриса и общественный деятель Яна Поплавская иронично описала перспективы: "Йося и Филя, что это у вас так заиграло очко? Да не переживайте, не примут такой закон: Пригожин уже бежит с бутылкой коньяка к своему другу Мише. Все порешают. Вы же "бизнесмены", бюджет тут "не при чем". В общем, культурные страсти схлестнулись с политическими и моральными, однако, шансы на принятие действительно жестких мер, остаются невысокими.Украина - против султанов и гаремовА на Украине своя атмосфера - запретительства всего, где не идет речь о Бандере и Петлюре. Поскольку все российские фильмы, песни и книги уже выдавлены из культурного пространства, националисты набросились на Турцию. Их вдруг перестали устраивать турецкие сериалы, которые крутят на ТВ, чтобы отвлечь украинцев от ужасов войны красивыми любовными историями. В опалу попали "Постучись в мою дверь", "Кровавые цветы", "Лейла", "Повсюду ты". И хотя все турецкие ленты переведены на мову, придирчивые зрители все равно написали в "Спортлото" (зачеркнуто), в Кабмин. На правительственном сайте появилась петиция за подписью Максима Реки, который возмущается тем, что засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, а это негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства. "В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", - подчеркивает создатель петиции.Вот только есть одно "но" - никакого украинского кинопродукта нет и в помине. Есть пропагандистские агитки, снятые на западные гранты, есть документальные фильмы о войне, прославляющие ВСУ и "Азов"*, но главный жанр - комедии. Недаром же Украиной управляет комик, это, что называется, обязывает. Поэтому на пике войны десятка киноновинок 2026 года - смешилки. Среди них "7 желаний", "Корпорат", "Испытательный срок". А еще есть фильм "Вечник" - о карпатском мольфаре Вороне - украинский ответ каноническому православию; и фэнтези "Мавка, настоящий миф" о любви русалки и биолога Лукьяна в современной Украине. В общем, либо про чертей, либо про секс, либо про хохмы. И где ж тут национальная идентичность? Хотя…В общем, при таких вводных борец с турецкими кино предлагает установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире, оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов (а деньги откуда?),ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании ( у России подсмотрел?). Также автор петиции требует содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов. Вот только одна беда - нет таких проектов. Пока самыми заметными явлениями культурной жизни стал памятник предателю Мазепе в Киево-Печерской Лавре и изображение поэта Василия Стуса на банкноте номиналом в 2000 гривен.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистской и террористической

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украина, россия, ссср, владимир шаманов, сергей соседов, иосиф пригожин, госдума, кабмин, вооруженные силы украины, эксклюзив, культура