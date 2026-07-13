https://ukraina.ru/20260713/konflikt-razgoraetsya-mezhdu-fon-der-lyayen-i-kallas-iz-za-izrailya---smi--1081411312.html

Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ

Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ - 13.07.2026 Украина.ру

Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ

В Евросоюзе разгорается конфликт между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий из-за проекта торговых санкций в отношении незаконных израильских поселений, сообщает Euractiv

2026-07-13T14:55

2026-07-13T14:55

2026-07-13T15:03

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Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды при поддержке главы евродипломатии Каи Каллас продвигают общеевропейский запрет на торговлю с незаконными поселениями.В то же время Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен саботирует их усилия, отмечается в публикации. По оценке Euractiv, спор отражает борьбу за контроль внешней политики в институтах ЕС.В частности, позиция ЕК проявилась в юридических рекомендациях, представленных для государств-членов по вопросу торговых ограничений на прошлой неделе. Документ не содержит официальных предложений, а перечисляет различные варианты ограничений. Среди них, помимо полного запрета, — ужесточение системы лицензирования и увеличение пошлин. Кроме того, ЕК в документе де-факто выступает за единогласное одобрение меры странами ЕС.Сторонники полного запрета, наоборот, рассматривают ограничения как торговую меру, для одобрения которой достаточно квалифицированного большинства.Варианты действий обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран ЕС.Еще об Израиле - в материале Нетаньяху потребовал от Трампа создания "зон безопасности" вокруг Израиля на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, франция, испания, урсула фон дер ляйен, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ес, еврокомиссия, мид, мир без границ