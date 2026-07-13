https://ukraina.ru/20260713/konflikt-razgoraetsya-mezhdu-fon-der-lyayen-i-kallas-iz-za-izrailya---smi--1081411312.html
Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ
Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ - 13.07.2026 Украина.ру
Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ
В Евросоюзе разгорается конфликт между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий из-за проекта торговых санкций в отношении незаконных израильских поселений, сообщает Euractiv
2026-07-13T14:55
2026-07-13T14:55
2026-07-13T15:03
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Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды при поддержке главы евродипломатии Каи Каллас продвигают общеевропейский запрет на торговлю с незаконными поселениями.В то же время Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен саботирует их усилия, отмечается в публикации. По оценке Euractiv, спор отражает борьбу за контроль внешней политики в институтах ЕС.В частности, позиция ЕК проявилась в юридических рекомендациях, представленных для государств-членов по вопросу торговых ограничений на прошлой неделе. Документ не содержит официальных предложений, а перечисляет различные варианты ограничений. Среди них, помимо полного запрета, — ужесточение системы лицензирования и увеличение пошлин. Кроме того, ЕК в документе де-факто выступает за единогласное одобрение меры странами ЕС.Сторонники полного запрета, наоборот, рассматривают ограничения как торговую меру, для одобрения которой достаточно квалифицированного большинства.Варианты действий обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран ЕС.Еще об Израиле - в материале Нетаньяху потребовал от Трампа создания "зон безопасности" вокруг Израиля на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, франция, испания, урсула фон дер ляйен, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ес, еврокомиссия, мид, мир без границ
Новости, Израиль, Франция, Испания, Урсула фон дер Ляйен, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, МИД, Мир без границ
Конфликт разгорается между фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля - СМИ
14:55 13.07.2026 (обновлено: 15:03 13.07.2026)
В Евросоюзе разгорается конфликт между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий из-за проекта торговых санкций в отношении незаконных израильских поселений, сообщает Euractiv
Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды при поддержке главы евродипломатии Каи Каллас продвигают общеевропейский запрет на торговлю с незаконными поселениями.
В то же время Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен саботирует их усилия, отмечается в публикации.
По оценке Euractiv, спор отражает борьбу за контроль внешней политики в институтах ЕС.
В частности, позиция ЕК проявилась в юридических рекомендациях, представленных для государств-членов по вопросу торговых ограничений на прошлой неделе. Документ не содержит официальных предложений, а перечисляет различные варианты ограничений. Среди них, помимо полного запрета, — ужесточение системы лицензирования и увеличение пошлин.
Кроме того, ЕК в документе де-факто выступает за единогласное одобрение меры странами ЕС.
Сторонники полного запрета, наоборот, рассматривают ограничения как торговую меру, для одобрения которой достаточно квалифицированного большинства.
Варианты действий обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран ЕС.