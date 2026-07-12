https://ukraina.ru/20260712/zelenskiy-gotovit-posadki-oboronschikov-za-sklad-boepripasov-v-vishnvom-1081377581.html
Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом - 12.07.2026 Украина.ру
Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности чиновников "Укроборонпрома" за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах Вишнёвого, где после российского удара началась мощнейшая детонация. Об этом 12 июля он заявил в специальном видеообращении
2026-07-12T13:40
2026-07-12T13:40
2026-07-12T13:40
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"Сегодня первый зампред СБУ доложил результаты: кто и на каких должностях допустил, что склады с оружием были в Вишнёвом. Прямой запрет закона и решением Ставки был нарушен. Конкретные должностные лица уже установлены, каждый понесёт заслуженную кару", — заявил Зеленский.По его словам, руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону и прямому решению Ставки. Следствие проверяет их заместителей. Зеленский поручил провести тотальные проверки по всей стране и анонсировал кадровые перестановки в "Укроборонпроме".После удара в Верховной Раде потребовали отставки главкома Сырского, но в Минобороны быстро перевели стрелки, заявив, что склад находился вне зоны ответственности ВСУ. Пока киевские верхи ищут крайних, военные склады продолжают взрываться в жилых кварталах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, укроборонпром, сбу, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Укроборонпром, СБУ, Верховная Рада
Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности чиновников "Укроборонпрома" за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах Вишнёвого, где после российского удара началась мощнейшая детонация. Об этом 12 июля он заявил в специальном видеообращении
"Сегодня первый зампред СБУ доложил результаты: кто и на каких должностях допустил, что склады с оружием были в Вишнёвом. Прямой запрет закона и решением Ставки был нарушен. Конкретные должностные лица уже установлены, каждый понесёт заслуженную кару", — заявил Зеленский.
По его словам, руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону и прямому решению Ставки. Следствие проверяет их заместителей. Зеленский поручил провести тотальные проверки по всей стране и анонсировал кадровые перестановки в "Укроборонпроме".
После удара в Верховной Раде потребовали отставки главкома Сырского, но в Минобороны быстро перевели стрелки, заявив, что склад находился вне зоны ответственности ВСУ. Пока киевские верхи ищут крайних, военные склады продолжают взрываться в жилых кварталах.
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