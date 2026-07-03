Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду - 03.07.2026 Украина.ру
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Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду
Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду - 03.07.2026 Украина.ру
Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду
Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы после громкого коррупционного скандала. Об этом он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-03T09:53
2026-07-03T09:53
новости
молдавия
румыния
игорь додон
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"Пришло время для отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Именно этого хочет большинство граждан", — заявил Додон.Поводом стало разоблачение системного кумовства в окружении президента Майи Санду. Лидер Национальной партии Молдавии Драгош Галбур сообщил, что родственники и близкие главы государства трудоустроены на солидные должности с зарплатами, в десятки раз превышающими средние по стране. Особый резонанс вызвало дело двоюродной сестры Санду Анастасии Табурчану — та уже уволилась и пообещала вернуть миллионы леев.Санду на пресс-конференции оправдывалась, заявив, что не знала о ситуации, и пообещала "исправить ошибки". "Спустя пять лет у власти она говорила о том, что нужно сделать, словно сама не руководила страной. Люди больше не верят в фальшивые извинения", – считает Додон.Санду пришла к власти на лозунгах борьбы с коррупцией, но оппозиция регулярно обвиняет её в назначении лояльных людей в обход конкурсных процедур. Подробнее – в материале Новый аншлюс? Румыния хочет поглотить МолдавиюВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, молдавия, румыния, игорь додон
Новости, Молдавия, Румыния, Игорь Додон

Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала вокруг Санду

09:53 03.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Молдавии И. Додона
Митинг в поддержку действующего президента Молдавии И. Додона - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы после громкого коррупционного скандала. Об этом он написал в своём Телеграм-канале
"Пришло время для отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Именно этого хочет большинство граждан", — заявил Додон.
Поводом стало разоблачение системного кумовства в окружении президента Майи Санду. Лидер Национальной партии Молдавии Драгош Галбур сообщил, что родственники и близкие главы государства трудоустроены на солидные должности с зарплатами, в десятки раз превышающими средние по стране. Особый резонанс вызвало дело двоюродной сестры Санду Анастасии Табурчану — та уже уволилась и пообещала вернуть миллионы леев.
Санду на пресс-конференции оправдывалась, заявив, что не знала о ситуации, и пообещала "исправить ошибки".
"Спустя пять лет у власти она говорила о том, что нужно сделать, словно сама не руководила страной. Люди больше не верят в фальшивые извинения", – считает Додон.
Санду пришла к власти на лозунгах борьбы с коррупцией, но оппозиция регулярно обвиняет её в назначении лояльных людей в обход конкурсных процедур. Подробнее – в материале Новый аншлюс? Румыния хочет поглотить Молдавию
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