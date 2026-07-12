В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
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В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
В Донецке в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Об этом и других военных новостях 12 июля рассказал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T14:59
2026-07-12T14:59
сво
спецоперация
донецк
алексей кулемзин
украина.ру
сергей собянин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
росавиация
москва
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🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщает Росавиация;🟥 Силы ПВО отразили атаку ещё десяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин;🟥 В Белгородской области один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения, сообщает оперштаб региона.Автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве, от полученных травм мужчина скончался на месте. Три человека пострадали от атак беспилотников ВСУ в разных районах области. В том числе в селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон прицельно атаковал велосипедиста;🟥 Телеграм-канал "DIVGEN" сообщает, что штурмовые подразделения ГВ "Север" Балку Земляной Яр в Волчанском районе Харьковской области."Противник оставляет карман западнее Белого Колодезя", - говорится в публикации. 12 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удары по шести муниципалитетам республики. В результате атак погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Подробнее в материале Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за суткиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, донецк, алексей кулемзин, украина.ру, сергей собянин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, росавиация, москва, лнр
СВО, Спецоперация, Донецк, Алексей Кулемзин, Украина.ру, Сергей Собянин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Москва, ЛНР

В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО

14:59 12.07.2026
 
© РИА НовостиРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
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В Донецке в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Об этом и других военных новостях 12 июля рассказал телеграм-канал Украина.ру
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщает Росавиация;
🟥 Силы ПВО отразили атаку ещё десяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин;
🟥 В Белгородской области один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения, сообщает оперштаб региона.
Автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве, от полученных травм мужчина скончался на месте. Три человека пострадали от атак беспилотников ВСУ в разных районах области. В том числе в селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон прицельно атаковал велосипедиста;
🟥 Телеграм-канал "DIVGEN" сообщает, что штурмовые подразделения ГВ "Север" Балку Земляной Яр в Волчанском районе Харьковской области.
"Противник оставляет карман западнее Белого Колодезя", - говорится в публикации.
12 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские силы нанесли удары по шести муниципалитетам республики. В результате атак погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Подробнее в материале Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
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