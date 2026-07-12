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Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки - 12.07.2026 Украина.ру
Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
Украинские силы нанесли удары по шести муниципалитетам Луганской Народной Республики. В результате атак погиб один человек, ещё пятеро ранены. Об этом 12 июля сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник
2026-07-12T14:03
2026-07-12T14:03
2026-07-12T14:03
сво
спецоперация
луганская народная республика
кременная
лисичанск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новых атаках украинских сил на мирные населённые пункты республики. По его данным, удары наносились по шести муниципалитетам, большинство атак было отражено.Как сообщил Пасечник, системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 40 воздушных целей. Однако части беспилотников удалось поразить гражданские объекты. В Лисичанске дрон атаковал автомобиль дорожной службы — 41-летний водитель погиб, его 39-летний напарник ранен.В Сватово беспилотники атаковали мотоциклиста и "Газель" — пострадали два мужчины 34 и 35 лет. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришёлся у частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной украинские силы атаковали территорию жилого дома — ранена 75-летняя женщина.10 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели одного человека и ранении ещё троих в результате атак украинских беспилотников. Подробнее в материале В ЛНР в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ погиб один человек, трое раненыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
луганская народная республика
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сво, спецоперация, луганская народная республика, кременная, лисичанск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Кременная, Лисичанск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
Украинские силы нанесли удары по шести муниципалитетам Луганской Народной Республики. В результате атак погиб один человек, ещё пятеро ранены. Об этом 12 июля сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новых атаках украинских сил на мирные населённые пункты республики. По его данным, удары наносились по шести муниципалитетам, большинство атак было отражено.
Как сообщил Пасечник, системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 40 воздушных целей. Однако части беспилотников удалось поразить гражданские объекты. В Лисичанске дрон атаковал автомобиль дорожной службы — 41-летний водитель погиб, его 39-летний напарник ранен.
В Сватово беспилотники атаковали мотоциклиста и "Газель" — пострадали два мужчины 34 и 35 лет. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришёлся у частных домов, ранен 48-летний мужчина. В Кременной украинские силы атаковали территорию жилого дома — ранена 75-летняя женщина.
10 июля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели одного человека и ранении ещё троих в результате атак украинских беспилотников. Подробнее в материале В ЛНР в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ погиб один человек, трое ранены
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