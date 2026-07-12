Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Российские войска продолжают наступление в Красном Лимане и приближаются к Доброполью. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Фронтовая птичка
В Красном Лимане продолжаются бои. Российские войска наступают в городе, где ещё остаются мирные жители. Однако эвакуация пока затруднена — маршруты небезопасны, и гражданские предпочитают оставаться на месте до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность.
Группировка "Центр" ведёт наступление на Доброполье и уже находится вблизи населённого пункта. Этот город сегодня считается одним из ключевых направлений для российских войск. Российские силы пытаются взять его в кольцо, заходя с запада и востока одновременно. В случае успеха крупная группировка украинских войск может оказаться в окружении.
После взятия Доброполья, как отмечается в публикации, у российских сил высвободятся резервы для наступления на Славянск и Краматорск с западного направления.
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