Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/rossiyskie-voyska-nastupayut-v-krasnom-limane-i-podkhodyat-k-dobropolyu-1081371424.html
Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью
Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью - 12.07.2026 Украина.ру
Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью
Российские войска продолжают наступление в Красном Лимане и приближаются к Доброполью. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Фронтовая птичка
2026-07-12T09:37
2026-07-12T09:37
сво
спецоперация
красный лиман
доброполье
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081369083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33872e336f0f46d64af1a76734cac85f.jpg
В Красном Лимане продолжаются бои. Российские войска наступают в городе, где ещё остаются мирные жители. Однако эвакуация пока затруднена — маршруты небезопасны, и гражданские предпочитают оставаться на месте до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность.Группировка "Центр" ведёт наступление на Доброполье и уже находится вблизи населённого пункта. Этот город сегодня считается одним из ключевых направлений для российских войск. Российские силы пытаются взять его в кольцо, заходя с запада и востока одновременно. В случае успеха крупная группировка украинских войск может оказаться в окружении.После взятия Доброполья, как отмечается в публикации, у российских сил высвободятся резервы для наступления на Славянск и Краматорск с западного направления.12 июля в Минобороны РФ сообщили о ночных групповых ударах российской армии по объектам на Украине с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. В сводку также вошли другие военные события дня. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
красный лиман
доброполье
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081369083_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3c399a9ea59455ba954d277c8fcf1922.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, красный лиман, доброполье, россия, украина.ру
СВО, Спецоперация, Красный Лиман, Доброполье, Россия, Украина.ру

Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью

09:37 12.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска продолжают наступление в Красном Лимане и приближаются к Доброполью. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Фронтовая птичка
В Красном Лимане продолжаются бои. Российские войска наступают в городе, где ещё остаются мирные жители. Однако эвакуация пока затруднена — маршруты небезопасны, и гражданские предпочитают оставаться на месте до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность.
Группировка "Центр" ведёт наступление на Доброполье и уже находится вблизи населённого пункта. Этот город сегодня считается одним из ключевых направлений для российских войск. Российские силы пытаются взять его в кольцо, заходя с запада и востока одновременно. В случае успеха крупная группировка украинских войск может оказаться в окружении.
После взятия Доброполья, как отмечается в публикации, у российских сил высвободятся резервы для наступления на Славянск и Краматорск с западного направления.
12 июля в Минобороны РФ сообщили о ночных групповых ударах российской армии по объектам на Украине с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. В сводку также вошли другие военные события дня. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияКрасный ЛиманДобропольеРоссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
17:34Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
17:28Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
16:57Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
16:53Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
16:47В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
16:24Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
16:00Авиатор-пионер №3 Уточкин: 150 лет четырежды разбивавшемуся одесситу, умершему в психбольнице
15:45Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
15:33ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
14:59В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
14:42Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
14:34Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
14:03Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
14:03За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
13:40Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
13:30Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
13:20"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
13:14Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
13:00Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Лента новостейМолния