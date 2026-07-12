https://ukraina.ru/20260712/rossiyskie-voyska-nastupayut-v-krasnom-limane-i-podkhodyat-k-dobropolyu-1081371424.html

Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью

Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью - 12.07.2026 Украина.ру

Российские войска наступают в Красном Лимане и подходят к Доброполью

Российские войска продолжают наступление в Красном Лимане и приближаются к Доброполью. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Фронтовая птичка

2026-07-12T09:37

2026-07-12T09:37

2026-07-12T09:37

сво

спецоперация

красный лиман

доброполье

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украина.ру

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В Красном Лимане продолжаются бои. Российские войска наступают в городе, где ещё остаются мирные жители. Однако эвакуация пока затруднена — маршруты небезопасны, и гражданские предпочитают оставаться на месте до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность.Группировка "Центр" ведёт наступление на Доброполье и уже находится вблизи населённого пункта. Этот город сегодня считается одним из ключевых направлений для российских войск. Российские силы пытаются взять его в кольцо, заходя с запада и востока одновременно. В случае успеха крупная группировка украинских войск может оказаться в окружении.После взятия Доброполья, как отмечается в публикации, у российских сил высвободятся резервы для наступления на Славянск и Краматорск с западного направления.12 июля в Минобороны РФ сообщили о ночных групповых ударах российской армии по объектам на Украине с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. В сводку также вошли другие военные события дня. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, красный лиман, доброполье, россия, украина.ру